DOLAR
35,08 -0,13%
EURO
36,4 -0,13%
ALTIN
2.925,67 -0,31%
BITCOIN
3.469.659,86 2,4%

IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmed, İngiliz Mevkidaşı Cooper ile Güvenlik Gelişmelerini Görüştü

IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmed, İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper ile güvenlik ve yasadışı göç konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 19:44
IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmed, İngiliz Mevkidaşı Cooper ile Güvenlik Gelişmelerini Görüştü

IKBY ve İngiltere Arasında Önemli Görüşme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed, İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye odaklı bölgesel güvenlik gelişmelerine dair önemli konuları ele aldı.

Güvenlik ve Göç Konularında İş Birliği Vurgusu

Görüşmede, özellikle organize suçla mücadele ve yasadışı göçün engellenmesi gibi meselelerin yanı sıra, bölgedeki istikrarın artırılması için ortak çabaların gerekliliği üzerinde duruldu. Ahmed, bu konuların önemine dikkat çekerken, bölgesel güvenlik için iş birliğinin şart olduğunu ifade etti.

IKBY İçişleri Bakanı Ahmed, görüşmeye ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden yaptı ve iki ülke arasındaki iletişimin güçlü bir şekilde devam ettiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rusya: Ukrayna, ATACMS ve Storm Shadow Füzeleriyle Saldırdı
2
Trump: "Türkiye Çok Akıllı, Erdoğan Güçlü ve Esed Bir Kasap"
3
Halil Falyalı Davasında 13 Sanığın Tahliyesine Karar Verildi
4
İngiltere Başbakanı Starmer: Türkiye Suriye'de Kritik Bir Rol Oynuyor
5
Gürak ve Radakin, Suriye Gelişmelerini Değerlendirdi
6
Sisi: Batı Şeria ve Gazze'nin Ayrılmasına İzin Vermeyeceğiz
7
Fransa'da Filistin Destekçisi Aktiviste 5 Ay Ertelenmiş Hapis Cezası

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!