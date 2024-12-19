IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmed, İngiliz Mevkidaşı Cooper ile Güvenlik Gelişmelerini Görüştü

IKBY ve İngiltere Arasında Önemli Görüşme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed, İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye odaklı bölgesel güvenlik gelişmelerine dair önemli konuları ele aldı.

Güvenlik ve Göç Konularında İş Birliği Vurgusu

Görüşmede, özellikle organize suçla mücadele ve yasadışı göçün engellenmesi gibi meselelerin yanı sıra, bölgedeki istikrarın artırılması için ortak çabaların gerekliliği üzerinde duruldu. Ahmed, bu konuların önemine dikkat çekerken, bölgesel güvenlik için iş birliğinin şart olduğunu ifade etti.

IKBY İçişleri Bakanı Ahmed, görüşmeye ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden yaptı ve iki ülke arasındaki iletişimin güçlü bir şekilde devam ettiğini belirtti.