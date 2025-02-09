IKBY İçişleri Bakanlığı'ndan PKK Uyarısı: Güvenliği Tehdit Ediyor

IKBY İçişleri Bakanlığı'nın Açıklamaları

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın bölgedeki güvenliği bozma amaçlı faaliyetlerine dair endişelerini dile getirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Süleymaniye sınırında bazı memurların gösteri gerçekleştirdiği ve bu durumun hükümetin başlıca gündem maddelerinden biri olduğu vurgulandı.

Memurların Talepleri ve Hükümetin Çalışmaları

Açıklamada, memurların meşru talepleri doğrultusunda Bağdat ile sürekli görüşmelerin sürdüğü ve maaş konusundaki çözüm için önemli ilerlemelerin kaydedildiği aktarıldı. Bu hususun kalıcı bir çözüme kavuşması amacıyla irtibatların devam edeceği bilgisi verildi.

Yasa Dışı Girişimlere İzin Yok!

Bakanlık, yabancı şahıslar ve dış grupların memurların taleplerini suistimal etme niyetinde olduğunu ifade etti. PKK ve diğer yasa dışı grupların bu durumu kendi yararlarına kullanmaya çalıştıklarının altı çizildi. "Bu çevreler, Kürdistan Bölgesinin genel asayişini tehdit etme amaçlı hareket ediyorlar" denildi.

Gösterilere Dair Bildirimler

Ayrıca, gösteri hakkına saygı gösterilmesine rağmen, IKBY'nin asayişini bozacak yasa dışı girişimlere izin verilmeyeceği bildirildi. Son günlerde geciken memur maaşları nedeniyle düzenlenen gösterilerin İstanbul'a sıçramasıyla birlikte, protestoların Erbil'de de devam ettiği gözlemlenmiştir.