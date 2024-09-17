İkinci El Araç Alım Satımında Güvenli Ödeme Sistemi Zorunlu Hale Geliyor: 27 Eylül'de Başlıyor

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç alım satım işlemlerinde güvenliği artıracak yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Bakanlık, noter aracılığıyla uygulanacak Güvenli Ödeme Sistemi'nin 27 Eylül 2024 itibariyle zorunlu olacağını açıkladı. Bu sistem, dolandırıcılığı önlemek ve alıcı ile satıcı arasında daha güvenli bir işlem ortamı sağlamak amacıyla geliştirildi.

Güvenli Ödeme Sistemi, Türkiye Noterler Birliği iş birliği ile ilk olarak 3 Şubat 2020’de uygulamaya konulmuştu, ancak şimdi zorunlu hale getiriliyor. Peki, bu sistem nedir ve nasıl çalışır? İşte detaylar...

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ 27 EYLÜL’DE ZORUNLU OLUYOR

Ticaret Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ikinci el araç satış işlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi’nin zorunlu olacağı duyuruldu. Bakanlık, bu sistemin dolandırıcılık vakalarını önleyerek, ikinci el araç alışverişlerini çok daha güvenli hale getireceğini belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği iş birliği ile hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül 2024 tarihi itibari ile zorunlu hale gelecek."

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞINDA GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NASIL UYGULANACAK?

Güvenli Ödeme Sistemi, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Noterler Birliği tarafından 3 Şubat 2020 tarihinde hayata geçirilen bir uygulamadır. Bu sistem, ikinci el araç satış işlemlerinin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için geliştirilmiştir. Satış bedelinin noterlik işlemleri sırasında güvenli bir şekilde ödenmesini sağlayan sistem, banka, elektronik para kuruluşu veya ödeme kuruluşları aracılığıyla işlem yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Sistem, alıcı ve satıcı arasında aracılık eden güvenilir bir platform sunarak, hem alıcının hem de satıcının haklarını koruma altına alır. Bu sayede, dolandırıcılık gibi istenmeyen durumlar ortadan kaldırılır.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

Sistemin kullanımı oldukça basit ve güvenlidir. Araç satış işlemi yapmak isteyen kişiler, bir Aracı Kuruluş aracılığıyla sisteme başvurarak işlemlerini gerçekleştirirler. İşlem adımları şu şekildedir:

Başvuru: Alıcı ve satıcı, sisteme dahil olan bir aracı kuruluşa başvuru yaparak aracın plaka bilgilerini ve kimlik bilgilerini sisteme kaydeder. Satış Bedelinin Yatırılması: Satış bedeli, Aracı Kuruluş’un belirlediği hesaba yatırılır ve bu hesapta bloke edilir. Noterlik İşlemleri: Alıcı ve satıcı, noter aracılığıyla araç satış sözleşmesini imzalar. Satış işlemi noter huzurunda tamamlanır. Ödeme: Noterlik işlemleri tamamlandıktan sonra, bloke edilen araç satış bedeli otomatik olarak satıcının hesabına aktarılır.

Bu aşamada satış bedeli yatırılmamışsa, sistem araç satış işlemine engel olur ve dolandırıcılık riski tamamen ortadan kaldırılmış olur.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Güvenli Ödeme Sistemi, ikinci el araç alım satımını daha güvenli ve şeffaf bir hale getirmek için birçok avantaj sunmaktadır:

Dolandırıcılığı Önler: Satış bedeli, noter işlemi tamamlanana kadar bloke edilir, böylece alıcı ve satıcı arasında bir sorun yaşanma riski ortadan kalkar.

Satış bedeli, noter işlemi tamamlanana kadar bloke edilir, böylece alıcı ve satıcı arasında bir sorun yaşanma riski ortadan kalkar. Güvenli Ödeme: Araç satış bedeli, sadece onaylanan işlemler sonrasında satıcının hesabına geçer. Bu durum, her iki taraf için de güvenli bir ödeme süreci sağlar.

Araç satış bedeli, sadece onaylanan işlemler sonrasında satıcının hesabına geçer. Bu durum, her iki taraf için de güvenli bir ödeme süreci sağlar. Şeffaflık: Sistemin kullanımı tamamen şeffaftır ve taraflar tüm süreci izleyebilir.

Sistemin kullanımı tamamen şeffaftır ve taraflar tüm süreci izleyebilir. Yasal Koruma: Sistemin zorunlu hale getirilmesi, alıcı ve satıcıları dolandırıcılığa karşı koruma altına alır.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Güvenli Ödeme Sistemi'ni kullanmak isteyenler, bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları gibi aracı kuruluşlardan birine başvuru yaparak bu hizmetten yararlanabilirler. Bu kuruluşlar, Türkiye Noterler Birliği ile protokol imzalamış ve sistemle entegre olmuştur.

Başvuru adımları şunlardır:

Aracı kuruluşlardan birine gidilerek başvuru yapılır. Araç ve kişisel bilgiler sisteme kaydedilir. Satış bedeli aracı kuruluş tarafından bloke edilir. Noterde yapılan satış işlemi sonrasında para satıcının hesabına aktarılır.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİNİN ZORUNLU OLMASININ ÖNEMİ

Güvenli Ödeme Sistemi'nin 27 Eylül 2024 itibarıyla zorunlu hale getirilmesi, ikinci el araç piyasasında dolandırıcılığı önlemek adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu sistem sayesinde hem alıcılar hem de satıcılar daha güvende olacak, işlemler noter kontrolünde güvenli bir şekilde tamamlanacaktır.

Ticaret Bakanlığı, bu sistemin zorunlu hale getirilmesiyle birlikte ikinci el araç satışlarında yaşanan mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedeflemektedir. Özellikle dolandırıcılık vakalarının artış göstermesi nedeniyle böyle bir adımın atılması büyük önem taşımaktadır.

İkinci el araç alım satımında Güvenli Ödeme Sistemi, dolandırıcılığı önleyecek ve işlemleri daha güvenilir hale getirecek bir çözüm olarak dikkat çekiyor. 27 Eylül 2024 itibarıyla zorunlu hale gelecek bu sistem, tüm noterlik işlemlerinde güvenli bir ödeme altyapısı sağlayacak ve ikinci el araç piyasasında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.