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İkinci El Araç Satışında Güvenli Ödeme Sistemi Dönemi Başladı

Güvenli Ödeme Sistemi, ikinci el araç alım-satımında dolandırıcılığı önlemeyi hedefliyor. Tüketici hakları güvence altında.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:03
İkinci El Araç Satışında Güvenli Ödeme Sistemi Dönemi Başladı

Güvenli Ödeme Sistemi ile İkinci El Araç Satışları Güçleniyor

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, ikinci el araç satışındaki güvenin artırılması amacıyla devreye alınan Güvenli Ödeme Sisteminin önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği İşbirliği

Serhat Tutak - Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi, alıcı ve satıcı arasındaki anlaşmazlık durumlarında kanıt olarak kullanılabilecek. Sistem, nakit, havale veya EFT gibi yöntemlerle yapılan tüm ikinci el motorlu taşıt alım satımlarında geçerli olacak.

Bu sistem sayesinde, satıcı güvenli ödeme sürecini başlattıktan sonra alıcı, notere gitmeden önce referans numarası ile ücreti aracılık kuruluşuna yatıracak. Satış onaylandıktan sonra, güvenli hesapta bekleyen para satıcının hesabına hızlıca geçecek.

Dolandırıcılığa Karşı Önlemler

Tüketiciler Konfederasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, araç alım-satımında sıklıkla karşılaşılan dolandırıcılık olaylarına dikkat çekti. Koçal, Güvenli Ödeme Sistemi'nin dolandırıcılığı önlemekte büyük bir rol oynayacağını ve bu uygulamanın iyi bir şekilde vatandaşlara anlatılması gerektiğini ifade etti.

Koçal, ayrıca noterlerin sisteme güven konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini, sahtekarların kapora alarak dolandırıcılık yapmaya devam edebileceğini belirtti ve bu tür durumların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını önerdi.

Mağduriyetlerin Önlenmesi

Kılıç, güvenli ticaretin sürdürülmesinin, tüketicilerin korunması için hayati bir unsur olduğunun altını çizdi. Sistemle, yalnızca dolandırıcılığın önüne geçilmekle kalmayıp, aynı zamanda tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde de önemli bir destek sağlanacağı gözlemlendi. Eğer araç sahibi, aldıkları araçla ilgili sorun yaşarsa, Güvenli Ödeme Sistemi, aracı geri iade etmek ve ödeme talep etmek için sağlam bir delil işlevi görecektir.

Yasal süreçlerde de tüketicilerin haklarını korumak adına kullanılabilecek bu sistem, ikinci el araç pazarında büyük bir güven zıplayışı bekleniyor.

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