İkinci El Araçta 6 Ay - 6 Bin Km Kısıtlamasına Uymayanlara 52 Milyon Lira Ceza

6 Ay - 6 Bin Km Kısıtlaması Kapsamında Cezalar

Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtı ticaretinde uygulamaya koyduğu düzenlemelerle, fiyat istikrarını sağlamayı ve sektörde adil bir piyasa yapısını tesis etmeyi amaçlıyor. Bakanlık, 6 ay-6 bin kilometre kısıtlamasına uymayan otomobil yetkili bayileri ve oto galerilere toplamda 52 milyon lira ceza keserken, ilan kısıtlamasını ihlal edenlere de yaklaşık 90 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Adil Piyasa Yapısının Sağlanması

Bakanlık, otomotiv sektöründe yaşanan spekülatif fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerini önlemek amacıyla kararlılıkla çalışmalara devam ediyor. Bu düzenlemeler, otomotiv sektöründe yaşanan haksız ticari kazançların engellenmesine ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesine yönelik olarak hayata geçirildi.

Düzenlemelerin Uzatılması

Açıklamada, 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlamalarının, sektördeki spekülatif fiyat artışlarını azaltma ve haksız kazançların önüne geçme konusundaki faydasının göz önünde bulundurularak, süreleri 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.

Satışların Engellenmesine Devam Edilecek

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip olanların yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz üç veya daha fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan gerçek veya tüzel kişilerin 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesine aykırı satışları, noterlikler tarafından engellenmeye devam edilecektir.

Yeni Trafik Sigortası Zorunluluğu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelere asgari 60 günlük trafik sigortası yaptırma zorunluluğu getirmiştir. Bu düzenlemelerin, sektördeki adil rekabet ortamını sağlamak ve tüketici güvenini artırmak amacıyla titizlikle sürdürüleceği belirtildi.

Bakanlık, motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik düzenlemeleri titizlikle sürdüreceğini ve gerektiği takdirde yeni tedbirler alınacağını duyurdu.