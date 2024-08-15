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İklim Değişikliği Orman Yangınlarını Artırıyor

İklim değişikliği, 2023'te orman yangınlarının yayılma olasılığını önemli ölçüde artırdı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 12:40
İklim Değişikliği Orman Yangınlarını Artırıyor

İklim Değişikliğinin Etkileri

Son araştırmalara göre, iklim değişikliği 2023 yılında dünya genelinde orman yangınlarının olasılığını ve şiddetini önemli ölçüde artırdı. Geçtiğimiz yıl, Kanada, Amazon'un bazı bölgeleri ve Yunanistan rekor düzeyde yangınlarla karşı karşıya kaldı.

Raporun Detayları

ABD merkezli Axios'un haberine göre, Earth System Science Data dergisinde yayımlanan raporda, araştırmacılar iklim değişikliğinin aşırı hava koşulları sonucunda yangın riskini önemli ölçüde artırdığını belirtmektedir. Örneğin, Kanada'da yangın olasılığı üç kat, Amazon'un bazı bölgelerinde 20 kat ve Yunanistan'da iki kat artmıştır.

Küresel Karbon Emisyonları

Raporda ayrıca, Mart 2023 ile Şubat 2024 arasında orman yangınlarının küresel karbon emisyonlarının ortalamanın %16 üzerinde olduğunu ve 8,6 milyar metrik ton karbondioksit salımına ulaştığını ortaya kondu.

Boreal Ormanları Üzerindeki Etki

İki yıllık kapsamlı bir araştırma sonucunda, büyük miktarda karbon emici olan boreal ormanlarının yangın sezonunun iklim değişikliği ile nasıl etkilendiği vurgulanmaktadır. Kanada'daki yangın sezonu, uzun süreli kuraklık ve sıcak hava dalgaları nedeniyle artış göstermiştir. Duman, ABD'nin kuzeydoğu ve Orta Atlantik bölgelerindeki büyük şehirlere kadar ulaşmıştır.

Dünya Genelinde Yangınlar

Geçen yıl Brezilya'nın Amazonas eyaleti ile Bolivya, Peru ve Venezuela'nın çeşitli bölgelerinde de olağanüstü sayıda yangın meydana gelmiştir. Rapor, Şili, Hawaii ve Yunanistan'daki yoğun yangınların sebeplerine ve sonuçlarına da ışık tutmaktadır.

Öngörülemeyen Sonuçlar

Afrika savanalarında 2023-2024 yangın sezonunun nispeten sakin geçtiği ve bu durumun küresel orman yangınlarından kaynaklanan karbondioksit emisyonlarında yeni bir rekor kırılmasını engellediği tespit edilmiştir.

Uzman Görüşleri

Raporun başyazarı olan Matthew Jones, "İklim ısındıkça orman yangınları daha sık ve yoğun hale geliyor, bunun sonuçlarından hem toplum hem de çevre zarar görüyor," demektedir. Ayrıca, Kanada'daki tek bir yangın sezonunda neredeyse 10 yıllık karbon emisyonu ölçüldüğüne dikkat çekmiştir.

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