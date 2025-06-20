İklim Değişikliği Türkiye'nin Su Kaynaklarını Tehdit Ediyor

İklim Değişikliği ve Su Kıtlığı Sorunu

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, iklim değişikliğinin Türkiye'deki su kaynaklarına olumsuz etkiler yarattığını ifade etti. Bu bağlamda Edirne'de düzenlenen Uluslararası Taşkın Risk Yönetimi Sempozyumu, iklim değişikliği ve su kaynakları yönetimi konusundaki önemli bulguları paylaşmak için bir platform oldu.

Meriç-Ergene Havzası ve Sınır Aşan Su Kaynakları

Sever, Türkiye’nin toplamda 25 havzası olduğunu ve bunlardan 5’inin sınır aşan havzalar arasında yer aldığını belirtti. Bu havzalardan birinin Meriç-Ergene Havzası olduğunu vurgulayan Sever, Meriç Nehri’nin toplam uzunluğunun 492 kilometre olduğunu ve bunun 12 kilometrelik kısmının Türkiye sınırları içerisinde bulunduğunu açıkladı.

Sever, “Meriç Nehri, Türkiye ile Yunanistan arasında 175 kilometrelik bir sınır oluşturmaktadır. Edirne'nin kuzeyinde Arda, güneyinde ise Tunca Nehri ile birleşen Meriç, Ege Denizi'ne dökülmektedir,” dedi.

Su Yönetimi ve Geleceğe Dönük Planlar

Meriç Nehri üzerindeki su yönetim sisteminin güçlendirilmesinin büyük bir önem taşıdığını belirten Afire Sever, 25 havzada taşkın yönetim planı hazırlandığını ve 6 havzada da gözden geçirme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. “Su, ekosistemin ve hayatın devamını sağlayan temel bir kaynaktır. Bu nedenle iyi bir yönetim sistemi gereklidir,” şeklinde konuştu.

Su Stresine Dikkat Çekiliyor

Afire Sever, Türkiye'nin su kaynakları bakımından su stresi altında bir ülke olduğunu vurguladı. Değişen iklim koşulları nedeniyle her geçen gün su fakiri bir ülke konumuna ilerlediklerine dikkat çeken Sever, “Ülkemiz yarı kurak iklim kuşağında yer alıyor ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen Akdeniz iklim kuşağındayız,” dedi.

Kuraklık, taşkın ve orman yangınlarının artışını göz önünde bulundurarak, bu sorunlarla entegre bir mücadele yürütmenin gerekliliğini belirten Sever, “İklim değişikliğine uyum kapasitemizi artırmak amacıyla risk analizleri yapıyoruz. Kuraklık ve taşkınlarla başa çıkmak için entegre bir plan geliştireceğiz,” açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Meriç-Ergene Havzası Taşkın Risk Yönetim Planının Hazırlanması İçin Teknik Yardım Projesi" kapsamında Edirne'deki otelde "Uluslararası Taşkın Risk Yönetimi Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyuma, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever (sol 3) de katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Meriç-Ergene Havzası Taşkın Risk Yönetim Planının Hazırlanması İçin Teknik Yardım Projesi" kapsamında Edirne'deki otelde "Uluslararası Taşkın Risk Yönetimi Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyuma, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever (sol 3) de katıldı.