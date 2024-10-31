İklim Değişikliği ve Hava Olayları: Son 20 Yılda Artış

İklim Değişikliğinin Etkisi

Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin son 20 yılda meydana gelen şiddetli hava olaylarının şiddetini artırdığını ortaya koydu.

Araştırmanın Temel Bulguları

World Weather Attribution ekibinden araştırmacılar, en şiddetli on hava olayını yeniden inceledi. Bu olaylar arasında, Somali'deki kuraklık ve Fransa'daki sıcaklık dalgaları yer alıyor. Söz konusu sıcaklık dalgaları, 3 binden fazla kişinin ölümüne yol açmıştı.

Sonuçlar ve Uyarılar

Bilim insanları, bu tür hava olaylarının insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle daha yoğun ve olası hale geldiğini ifade etti. Imperial College Grantham Enstitüsü İklim Değişikliği ve Çevre Bölümü'nün Kıdemli Öğretim Görevlisi Friederike Otto, "Bu araştırma, dünyayı ısıtan ve hayatları mahveden fosil yakıtlara tutunmayı sürdüren siyasi liderler için bir mesaj niteliği taşıyor" yorumunda bulundu.