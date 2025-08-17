İklim Dostu Şehir Çağrısı: İzmir'deki Su Krizi ve Çözüm Önerileri

İklim değişikliği İzmir'de su seviyelerini kritik düzeye getirdi

İzmir'de yetersiz yağışlar, artan sıcaklıklar ve bilinçsiz tüketim nedeniyle içme suyu barajlarındaki seviyeler kritik düzeye ulaştı ve kentte birçok ilçede düzenli su kesintileri yaşanıyor. Uzmanlar, bu tür kesintilerin yağmurların başlamasıyla geçici olarak sona erse de, kalıcı çözüm için uzun vadeli bilimsel planlar gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin tek yıllık bir olay olmadığını, birkaç yılı etkileyen bir risk olduğunu belirterek, gelecekte daha kötü senaryolarla karşılaşmamak için şehir planlamalarında iklim odaklı yaklaşımların benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

Alternatif kaynaklar

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökçen Bombar, AA muhabirine yaptığı açıklamada sürdürülebilir su yönetiminde farklı kaynaklara yönelmenin önemine dikkat çekti. Bombar, alternatif su kaynaklarına ilişkin şunları kaydetti: Desalinasyon (deniz suyunu arıtma) tesisleriyle tatlı suya çevirebiliriz. Biraz maliyetli olmasından dolayı nadir kullanılan bir yöntem. Türkiye'de bu yöntem küçük ölçekte otellerde kullanılıyor. Önemli yöntemlerden bir tanesi yağmur suyu hasadı. Bu yöntemle binalarda, okullarda, organize sanayi bölgelerinde yağmur belli depolarda tutulup arkasından kullanılabilmektedir. Bir diğer yöntem ise hidroelektrik santrallerde kullanılan ve tek yönlü çalışan rezervuara küçük bir ekleme yaparak türbinlerin pompa şeklinde çalışması ve bastıkları suyu tekrar rezervuara göndermesi. Akifer beslemesi yöntemi var. Normal baraj rezervuarlarına göre yer altı suyu rezervuarlarını kullanmanın en önemli avantajı buharlaşma kayıplarının olmaması.

Kurakçıl peyzaj uygulamalarına önem

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Orman Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Özkan ise son yıllarda sıcaklık rekorları kırıldığını ve yağışların ciddi oranda azaldığını belirterek, kısa vadeli tedbirlerin yeterli olmayacağını söyledi. Özkan, kentsel alanlardaki geçirgen yüzey azalmasının yağış suyunun toprağa sızmasını engellediğini, bu nedenle korular, ağaçlık ve çalılık alanların korunması, yağmur suyu hasadı uygulamaları, refüj ve yeşillendirme çalışmaları ile kurakçıl peyzaj tasarımlarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Uzmanlara göre, yağmur suyunun depolanması, yer altı sularının korunması, deniz suyu arıtımı ve akifer beslemesi gibi yöntemlerin bir arada değerlendirildiği bütüncül ve iklim odaklı şehir planlamaları ile su krizinin etkileri önemli ölçüde azaltılabilir.

