İklim Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda Görüşülmeye Başlandı

İklim Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM Genel Kurulu'nda, İklim Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerde pek çok milletvekili, kanun teklifinin içeriğine dair farklı perspektiflerden eleştirilerini dile getirdi.

Mustafa Demir: "Geleceğimiz İçin Stratejik Bir Dönüşüm Belgesi"

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, teklifin yalnızca çevreyi korumakla kalmayıp, Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel geleceğini yeniden şekillendirme amacıyla hazırlandığını belirtti. Demir, "Sel baskınları, kuraklık, orman yangınları artık herkesin hayatında hissettiği bir gerçekliktir. Türkiye, bu konuda seyirci kalamayacak bir ülke değildir," dedi.

Elif Esen: "Geri Alınmalı ve İyileştirilmelidir"

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, kanun teklifinin geri alınması ve iyileştirilmesi gerektiğini savundu. Esen, "Seller, kuraklık ve orman yangınları gibi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Etkili bir iklim yasasına ihtiyacımız var," ifadelerini kullandı.

Hasan Toktaş: "Gerçek Bir İklim Kanunu Olmaktan Uzak"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, kanun teklifinin gerçek bir iklim kanunu olmaktan uzak olduğunu ifade etti. Toktaş, "Bu teklif, emisyon ticaret sistemi düzenlemesi niteliği taşıyor," dedi.

Sadir Durmaz: "Geç Kalınmamalı"

MHP Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, iklim değişikliğinin yalnızca çevresel bir mesele olmadığını, ekonomik ve sosyal boyutlarının da bulunduğunu vurguladı. Durmaz, iklim değişikliğine karşı harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

İbrahim Akın: "Karbon Piyasasını Düzenleme Kanunu"

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Türkiye'nin iklim krizinin merkezi konumunda olduğunu ve gerçek bir iklim yasasına ihtiyaç duyulduğunu öne sürdü.

Semra Dinçer: "Sadece Bir Çevre Meselesi Değil"

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, iklim krizinin adalet meselesi olduğunu ve en çok yoksulları etkilediğini ifade etti. Dinçer, teklifin büyük şirketlerin çıkarlarına yönelik olduğunu savundu.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ: "Görüşmelere Ara Verildi"

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, teklifin üzerindeki görüşmelerin tamamlandığını ve birleşime ara verildiğini duyurdu. Eğilimlerin, önümüzdeki günlerde yapılacak olan komisyon görüşmelerine yön vereceği belirtiliyor.

TBMM Genel Kurulunda, İklim Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Genel Kurulunda, İklim Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.