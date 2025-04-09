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İklim Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda İlk 4 Madde Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu'nda İklim Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edilerek iklim değişikliğiyle mücadelede yeni adımlar atıldı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 23:07
İklim Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda İlk 4 Madde Kabul Edildi

İklim Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda İlk 4 Madde Kabul Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, İklim Kanunu Teklifi’nin ilk dört maddesi kabul edildi. Bu madde ve ekleri, yeşil büyüme vizyonu ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadelenin amaçlarını kapsıyor.

Kabul Edilen Maddelerin İçeriği

Sunulan teklifte, iklim değişikliğiyle mücadelede temel unsurları oluşturacak sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyum çalışmalarının planlanması ve uygulanması hedefleniyor. Ayrıca, maddelerde gömülü sera gazı emisyonları, emisyon ticaret sistemi (ETS) ve gönüllü karbon piyasaları gibi önemli tanımlar yer alıyor.

Genel İlkeler ve Sorumluluklar

Teklifte belirtilen genel ilkeler arasında eşitlik, iklim adaleti, şeffaflık ve sürdürülebilirlik gibi unsurlar bulunuyor. Türkiye'nin ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve yönetim gücü ilkelerine dayalı olarak iklim değişikliğiyle mücadelede hareket edeceği vurgulanıyor.

Kamu Kurumlarının Rolü ve İklim Değişikliği Başkanlığı'nın Yetkileri

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, alınacak tedbirlere uymakla yükümlü olacak ve aynı zamanda İklim Değişikliği Başkanlığı, sera gazı emisyonlarının azaltımı ve iklim değişikliğine uyum ile ilgili ilerlemeleri izlemekle yetkili kılınacak.

Veri Paylaşımı ve Koordinasyon

İklim Değişikliği Başkanlığı, kamu kurumları ile işbirliği yaparak gerekli bilgileri talep edebilecek. Bu süreçte, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri saklı kalacak. Ayrıca, başkanlık, ihtiyaç duyduğu verileri Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu üzerinden temin edecek.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, teklifin dördüncü maddesinin kabul edilmesinin ardından bir süreliğine birleşime ara verdi. Birleşim, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapatıldı.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ (ortada) başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ (ortada) başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ (ortada) başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ (ortada) başkanlığında toplandı.

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