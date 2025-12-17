İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile ASKON Eskişehir Arasında İş Birliği Protokolü

Eskişehir Valiliği himayesinde imza töreni gerçekleştirildi

Eskişehir Valiliği himayelerinde İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Eskişehir Şubesi arasında hazırlanan iş birliği protokolünün imza töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşma yapan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, bu tür iş birliklerinin öğrencilerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, protokolün Eskişehir’e ve gençlere hayırlı olmasını diledi.

Protokolün amaçları arasında eğitim ile iş dünyası arasındaki iş birliğini güçlendirmek bulunuyor. Bu kapsamda teknoloji, girişimcilik, Ar-Ge, inovasyon ve yazılım alanlarında ortak projeler yürütülmesi; öğrencilere yönelik seminer, atölye, teknik gezi ve mentorluk faaliyetleri düzenlenmesi hedefleniyor.

Ayrıca protokolle, mesleki ve teknik eğitim alan öğrencilerin iş dünyasına entegrasyonuna katkı sağlanmasının planlandığı ifade edildi.

