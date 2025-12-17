DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,23 -0,06%
ALTIN
5.957,92 -0,66%
BITCOIN
3.854.113,36 -2,91%

İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile ASKON Eskişehir Arasında İş Birliği Protokolü

Eskişehir Valiliği himayesinde İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile ASKON Eskişehir Şubesi arasında eğitim ve iş dünyasını buluşturan iş birliği protokolü imzalandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 17:32
İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile ASKON Eskişehir Arasında İş Birliği Protokolü

İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile ASKON Eskişehir Arasında İş Birliği Protokolü

Eskişehir Valiliği himayesinde imza töreni gerçekleştirildi

Eskişehir Valiliği himayelerinde İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Eskişehir Şubesi arasında hazırlanan iş birliği protokolünün imza töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşma yapan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, bu tür iş birliklerinin öğrencilerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, protokolün Eskişehir’e ve gençlere hayırlı olmasını diledi.

Protokolün amaçları arasında eğitim ile iş dünyası arasındaki iş birliğini güçlendirmek bulunuyor. Bu kapsamda teknoloji, girişimcilik, Ar-Ge, inovasyon ve yazılım alanlarında ortak projeler yürütülmesi; öğrencilere yönelik seminer, atölye, teknik gezi ve mentorluk faaliyetleri düzenlenmesi hedefleniyor.

Ayrıca protokolle, mesleki ve teknik eğitim alan öğrencilerin iş dünyasına entegrasyonuna katkı sağlanmasının planlandığı ifade edildi.

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ HİMAYELERİNDE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE ANADOLU ASLANLARI İŞ ADAMLARI...

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ HİMAYELERİNDE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE ANADOLU ASLANLARI İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (ASKON) ESKİŞEHİR ŞUBESİ ARASINDA HAZIRLANAN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ HİMAYELERİNDE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE ANADOLU ASLANLARI İŞ ADAMLARI...

İLGİLİ HABERLER

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emsa-Vestel-Sparcon Hibrit Jeneratör Lansmanı Eskişehir’de
2
Çeşme’de Özel Harekat Destekli Operasyon: 6 Suçtan Aranan H.A. Yakalandı
3
Şişli'de dehşet: Otomobil yayalara çarptı — 2 ölü, 6 yaralı
4
Burdur'da halı saha kavgası: 2 kişi 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan tutuklandı
5
Gaziantep'te 40 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Kemal G Yakalandı
6
Nazilli’de Minibüs Motosiklete Çarptı, Park Halindeki Araçlara Daldı: 1 Yaralı
7
Kırıkkale'de zincirleme kaza: 3 servis aracı çarpıştı, 10 yaralı

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor