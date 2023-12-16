İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam yapıldı

İlaç fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yapıldığı açıklandı. Resmi Gazete'de de yayımlanan yeni karar ile ilaç fiyatlandırmasında euro kurunda güncelleme yapıldığı belirtildi.

İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam yapıldı
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Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ilaç fiyatlarına yapılacak zam kesinleşti. Karara göre euro değeri 14 lira iken, yüzde 25 artırıldı ve son durumda 17 lira 55 kuruş seviyesine ulaştı.

Alınan karar neticesinde fiyat korumalı ürünlerdeki barem değeri de euro kurundaki artıştan nasibini aldı ve fiyatlar aynı oranda güncellendi. Güncelleme sonrasında barem değeri fiyat korumalı olan ürünler doğrultusunda 60 lira 51 kuruş seviyesine ulaşırken diğerlerinde 31 lira 62 kuruşta kaldı.

Resmi olarak ilan edilen bu karar 25 Aralık 2023 itibari ile uygulamaya alınacak.

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