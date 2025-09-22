İlber Ortaylı Nahçıvan Devlet Üniversitesi'nde: Tarih ve Kardeşlik Vurgusu

Yayın Tarihi: 22.09.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 21:02
Prof. Dr. İlber Ortaylı Nahçıvan Devlet Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlı Nahçıvan Devlet Üniversitesine konuk olarak kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Üniversitenin davetiyle bölgeye gelen Ortaylı, programı kapsamında çeşitli temaslarda bulundu ve tarihe dair değerlendirmelerde bulundu.

Yerel Tarih ve Kültürel Mekânların İncelenmesi

Ortaylı'ya ziyaretleri sırasında Üniversite Rektörü Elbrus İsayev eşlik etti. Heyet, tuz madenlerinde kurulmuş yeraltı tedavi merkezini, 18. yüzyıldan kalma Han Sarayını, Hurufilik tarikatının kurucusu Fazlullah Naimi'nin türbesini ve Ordubat ilçesindeki tarihi yapıları gezdi. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar Aliyev anıtları da ziyaret edildi.

Öğrencilerle Söyleşi ve Kitap İmzası

Prof. Dr. Ortaylı, Nahçıvan Devlet Üniversitesi Uluslararası Cambridge Okulunda öğrencilerle bir araya geldi. Düzenlenen söyleşide bölgenin tarihi ve kültürel önemine vurgu yapan Ortaylı, Nahçıvan'ın Türk dünyası için stratejik ve kültürel bir köprü olduğunu belirtti. Gençlerin tarih bilinciyle yetişmesinin önemini vurgulayan Ortaylı, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı ve kitaplarını imzaladı. Söyleşiye katılan akademisyenler ve öğrenciler program sonunda Ortaylı ile fikir alışverişinde bulundu.

Haydar Aliyev Sarayı'nda Kapanış Konuşması

Programın son bölümünde Prof. Dr. Ortaylı, Haydar Aliyev Sarayı'nda devlet erkanı ve Nahçıvan'ın önde gelen isimlerinin de katıldığı geniş bir topluluğa hitap etti. Konuşmasında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin tarihi temellere dayandığını vurgulayan Ortaylı, Haydar Aliyev'in "bir millet iki devlet" sözünü sihirli bir formül ve tarihi bir ifade olarak nitelendirdi.

Ortaylı, iki ülke arasındaki ilişkilerin kültürden siyasete, ekonomiden eğitime kadar geniş bir yelpazede güçlenerek sürdüğünü ifade etti.

Tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Nahçıvan Devlet Üniversitesine konuk oldu. Nahçıvan Devlet Üniversitesinin daveti üzerine bölgeye gelen Prof. Dr. Ortaylı, ziyaret kapsamında çeşitli etkinliklere katıldı.

