İletişim Başkanı Duran’dan Büyük Taarruz’un 103. Yıl Dönümü Mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünde tarihten ilham alarak güçlü yarınlar ve mega projeler için kararlılık vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 13:19
“Tarihimizin her bir zaferi bize geleceğe dair ilham veriyor”

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı paylaşımda, milletin azim ve inancıyla kazanılan bu zaferin bağımsızlık destanının en parlak sayfalarından ve tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Paylaşımını NSosyal hesabından yapan Duran, tarihten aldığı ilhamla ülkenin geleceğine yönelik kararlılık mesajı verdi.

"Bizler de aynı ruhla, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımakta, mega projeleri hayata geçirmekte ve asırlık hayalleri gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız."

Duran, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bizler de aynı ruhla, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımakta, mega projeleri hayata geçirmekte ve asırlık hayalleri gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız. Çünkü tarihimizin her bir zaferi, bizlere geleceğe dair ilham ve cesaret vermektedir. Biliyoruz ki bu kadim topraklar, her şeyin en iyisini hak etmektedir."

Son olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitleri rahmetle ve kahraman gazileri minnetle andığını belirten Duran, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünü kutladı.

