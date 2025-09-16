İletişim Başkanlığı, 17 Eylül'de 'Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli' Düzenliyor

İletişim Başkanlığı, 17 Eylül'de Ankara'da 'Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli' düzenliyor; akademisyenler, medya ve STK'lar insani krizi ve yardım mekanizmalarını tartışacak.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 22:55
Ankara'da düzenlenecek panelde insani kriz ve uluslararası yardımlar masaya yatırılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 17 Eylül'de Ankara'da 'Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli' düzenleneceğini açıkladı. Başkanlıkta gerçekleştirilecek panel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açış konuşmasıyla başlayacak.

Panelde akademisyenler, medya mensupları, sivil toplum ve düşünce kuruluşları temsilcileri bir araya gelerek Gazze'de süregelen insani kriz, uluslararası sistemin eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri konularını ele alacak. Türkiye'nin krizin başından itibaren kardeş Filistin halkına sağladığı güçlü siyasi ve insani destek tartışmanın merkezinde yer alacak.

Program kapsamında, Gazze'ye yönelik uluslararası insani yardım mekanizmalarının işlevselliği ve sahadaki yardımların etkinliğinin artırılması için atılması gereken adımlar değerlendirilecek. Panel, Gazze'de yaşanan kriz karşısında uluslararası düzeyde politika önerileri geliştirmeyi ve yardımların etkinliğini artıracak somut yol haritaları oluşturmayı hedefliyor.

Fuaye alanında ise "Gazze'de süren savaş ve ablukanın yol açtığı insani felaketi" yansıtan bir fotoğraf sergisi yer alacak. Sergide ayrıca İsrail güçlerinin Kudüs'te Mescid-i Aksa çevresinde gelişmeleri takip eden TRT ekibine saldırarak kırdığı kamera da gösterilecek.

Panel, hem bilgilendirme hem de politika üretme amacıyla farklı kesimleri bir araya getirmeyi ve Gazze'ye yönelik insani çabaların görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

