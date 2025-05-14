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Ilgaz Dağı Eteklerine Mayıs Ayında Kar Yağdı!

Çankırı'nın Ilgaz Dağı eteklerine Mayıs ayında kar yağdı. Kırkpınar Yaylası'nda kar kalınlığı 5 cm'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 19:11
Ilgaz Dağı Eteklerine Mayıs Ayında Kar Yağdı!

Ilgaz Dağı Eteklerinde Mayıs Yağmuru Yerine Kar

Çankırı'nın şirin ilçesi Ilgaz'da, Batı Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek zirvesi olan Ilgaz Dağı'nın eteklerine kar yağışı düştü. Kırkpınar Yaylası'nda, öğleden sonra ani bir soğuma yaşanmasıyla birlikte kar yağmaya başladı.

Kar Yağışı Devam Ediyor

Yaylada, aralıklı olarak devam eden kar yağışı sonucunda, yer örtüsü beyaz bir örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Kırkpınar Yaylası, vatandaşların ilgisini çekti. Özellikle Mayıs ayında yaşanan bu ilginç hava olayı, doğaseverler ve yerel halk tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Görüntüler, sosyal medya platformlarında hızla yayılarak, yaz mevsiminin hemen öncesindeki bu kış manzarasının ne denli şaşırtıcı olduğunu gözler önüne serdi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bulunan Ilgaz Dağı'nın eteklerine kar yağdı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bulunan Ilgaz Dağı'nın eteklerine kar yağdı.

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