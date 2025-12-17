Ilgaz Dağı Yurduntepe'de JAK ve AFAD'tan Kayak Sezonu İçin Telesiyej Kurtarma Tatbikatı

Ilgaz Dağı Yurduntepe'de JAK ve AFAD Tatbikatı

Kayak sezonu hazırlıkları kapsamında telesiyej kurtarma tatbikatı yapıldı

Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezinde sezon öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler, olası arıza ve kaza senaryolarına karşı yetkinliklerini test etti.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından düzenlenen tatbikat, telesiyej hattında meydana gelebilecek arızalara anında müdahale kapasitesini artırmayı hedefledi.

Kastamonu ve Çankırı sınırlarında yer alan ve her yıl binlerce ziyaretçi ağırlayan Ilgaz Dağı’ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen tatbikat senaryosu gereği ekipler, kurdukları istasyon üzerinden telesiyej üzerindeki kabinlere ulaştı.

Tatbikat, gerçeği aratmayacak şekilde yürütüldü ve ekipler telesiyejdeki vatandaşları başarıyla kurtardı. Uygulama, acil durumlara etkin ve hızlı müdahale yeteneklerinin pekiştirilmesine katkı sağladı.

