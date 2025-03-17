İliç Altın Madenindeki Heyelan Davasında 43 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

İliç'teki altın madeninde yaşanan heyelanda 9 işçinin hayatını kaybettiği olayda 43 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 23:57
İliç Altın Madenindeki Heyelan Davasında 43 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Erzincan İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan trajik heyelan olayında 9 işçi hayatını kaybetmişti. Bu olayla ilgili olarak, 5'i tutuklu toplam 43 sanık, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" ve "Çevreyi taksirle kirletmek" suçlamalarıyla Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

Duruşmaya tutuklu sanık Shaun Keady Swartz, Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik, Ömer Ardıç ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Öte yandan firari sanıklar ise duruşmada yer almadı.

Duruşma, bir iftar arası sonrası yeniden başladı. Savcı, dernekler ve STK'ların (Sivil Toplum Kuruluşları) davaya katılma taleplerinin reddedilmesini, ancak mağdur ailelerin taleplerinin kabul edilmesini istedi. Mahkeme, mağdur olma ve suçtan zarar görme durumları için özel mevzuatın bulunmaması sebebiyle bu talepleri reddetti.

Sanık Shaun Keady Swartz, duruşmada savunmasında, yaşamını yitiren işçilerin ailelerine başsağlığı diledi. Suçlamaları kabul etmediğini belirten Swartz, "2021'de işe başladığımdan beri liç alanında doğrudan ya da dolaylı görev almadım. Hakkımdaki bilirkişi raporlarında büyük bir hata yapılmış," dedi.

Swartz, şirketin yapısında ve görev dağılımında bahsederek şu ifadeleri kullandı: "Yığın liçle ilgili herhangi bir görevim yoktu. Özellikle 1 Kasım 2022'den itibaren tek görevim sermaye harcamaları ve sürdürülebilir yatırım projeleri üzerineydi. Bilirkişi raporları organizasyon şemasını yanlış anladığını göstermektedir. Görev alanım yığın liçle alakalı değildir."

Duruşma, tutuklu sanığın savunmasının ardından yarın saat 09:30’da devam edecek.

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