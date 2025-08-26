DOLAR
41,02 -0,06%
EURO
47,71 -0,03%
ALTIN
4.450,64 -0,43%
BITCOIN
4.524.148,79 -0,55%

İlk Kez: Beyin Ölümündeki Birine Genetiği Değiştirilmiş Domuz Akciğeri Nakledildi

Çinli araştırmacılar, genetiği değiştirilmiş Bama Xiang domuzundan alınan sol akciğeri 39 yaşındaki beyin ölümlü hastaya nakledip organın 216 saat canlı kaldığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 10:50
İlk Kez: Beyin Ölümündeki Birine Genetiği Değiştirilmiş Domuz Akciğeri Nakledildi

Çinli Araştırmacılardan Dünya Çapında Bir İlk: Domuz Akciğeri İnsan Vücudunda 9 Gün Dayandı

Deneyin ayrıntıları ve bulgular

Çinli araştırmacılar, genetiği değiştirilmiş Bama Xiang cinsi bir domuzdan alınan sol akciğeri, 39 yaşındaki beyin ölümü gerçekleşmiş bir erkek hastaye nakletti. Ekip, nakledilen akciğerin 216 saat boyunca canlılığını ve işlevselliğini koruduğunu bildirdi.

Araştırma, özellikle hızlı immün yanıt olarak bilinen "hiperakut ret"in gelişmediğini ve enfeksiyon tespit edilmediğini ortaya koydu. Ancak nakilden 24 saat sonra akciğerde sıvı birikimi ve hasar belirtileri görüldü; ilaçlara rağmen organ zamanla antikorların saldırısına uğrayarak ciddi şekilde zarar gördü.

Çalışmanın önemi ve bağlam

Bu deneme, kayıtlı tarihte dünyada ilk kez domuzdan insana yapılan akciğer nakli olarak kayıtlara geçti. Sonuçlar Nature Medicine dergisinde yayımlandı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre küresel ölçekte organ ihtiyacının yalnızca %10u karşılanabiliyor. Organ bağışı krizine çözüm arayışı kapsamında "Ksenotransplantasyon" olarak adlandırılan yöntem umut vaat ediyor.

Geçmişte kalp, böbrek ve karaciğer gibi domuz organlarının insanlara nakli denendi; ancak canlı hastalarda yapılan bu tür girişimlerin çoğu haftalar veya aylar içinde ölümle sonuçlandı. Bu çalışma, alandaki ilerlemenin bir göstergesi olmakla birlikte bağışıklık kaynaklı zorlukların sürdüğünü ortaya koyuyor.

İLGİLİ HABERLER

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana Akyatan’da 20 Yılda 270 Bin Yeşil Deniz Kaplumbağa Yavrusu Denize Ulaştı
2
FEMA'da 180'den fazla çalışandan uyarı: Katrina düzeyinde felaket riski
3
İBB'ye Tepki: Özel Halk Otobüsçüleri Biriken Alacakların Ödenmemesinden Mağdur
4
İlk Kez: Beyin Ölümündeki Birine Genetiği Değiştirilmiş Domuz Akciğeri Nakledildi
5
Van'da 193 Kişi Yakalandı: 91 Hükümlü 320 Yıl 5 Ay 20 Gün Ceza ile Cezaevine
6
Fatih'te taksiciyi darbeden sürücü gözaltına alındı
7
Muğla'da 3 Kurt Fotokapana Yansıdı — Nadir Görüntüler

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu