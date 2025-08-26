İlk Kez: Beyin Ölümündeki Birine Genetiği Değiştirilmiş Domuz Akciğeri Nakledildi

Çinli Araştırmacılardan Dünya Çapında Bir İlk: Domuz Akciğeri İnsan Vücudunda 9 Gün Dayandı

Deneyin ayrıntıları ve bulgular

Çinli araştırmacılar, genetiği değiştirilmiş Bama Xiang cinsi bir domuzdan alınan sol akciğeri, 39 yaşındaki beyin ölümü gerçekleşmiş bir erkek hastaye nakletti. Ekip, nakledilen akciğerin 216 saat boyunca canlılığını ve işlevselliğini koruduğunu bildirdi.

Araştırma, özellikle hızlı immün yanıt olarak bilinen "hiperakut ret"in gelişmediğini ve enfeksiyon tespit edilmediğini ortaya koydu. Ancak nakilden 24 saat sonra akciğerde sıvı birikimi ve hasar belirtileri görüldü; ilaçlara rağmen organ zamanla antikorların saldırısına uğrayarak ciddi şekilde zarar gördü.

Çalışmanın önemi ve bağlam

Bu deneme, kayıtlı tarihte dünyada ilk kez domuzdan insana yapılan akciğer nakli olarak kayıtlara geçti. Sonuçlar Nature Medicine dergisinde yayımlandı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre küresel ölçekte organ ihtiyacının yalnızca %10u karşılanabiliyor. Organ bağışı krizine çözüm arayışı kapsamında "Ksenotransplantasyon" olarak adlandırılan yöntem umut vaat ediyor.

Geçmişte kalp, böbrek ve karaciğer gibi domuz organlarının insanlara nakli denendi; ancak canlı hastalarda yapılan bu tür girişimlerin çoğu haftalar veya aylar içinde ölümle sonuçlandı. Bu çalışma, alandaki ilerlemenin bir göstergesi olmakla birlikte bağışıklık kaynaklı zorlukların sürdüğünü ortaya koyuyor.