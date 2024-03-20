İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’dan anlamlı ziyaret

Mersin’in Silifke ilçesinde yer alan Atatürk Ortaokulu mezunu olan Alper Gezeravcı, eski okula anlamlı bir ziyarette bulunarak, oradaki öğrencilerle buluştu. Öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunan Gezeravcı, “sizin yaşınızdayken gökyüzünde görebildiğim uçaklara kadar hayal edebiliyordum. Bu okulun ve öğretmenlerinin emekleri ile hayallerime ulaştım. Devletimiz sayesinde ise uzaya da adım attık” şeklinde konuştu.





“Kendi gücünüze güvenin”

Öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbet esnasında bazı önerilerde bulunan Alper Gezeravcı, “içinizdeki güce her zaman inanın ve güvenin. İlk denemede başarılı olamayabilirsiniz, önemli değil. Başarısızlıklardan da bir şeyler öğrenebileceğinizi bilin. En büyük engeliniz, size yapabileceğiniz şeyleri ‘yapamazsın’ diyen insanlardır. Moralinizi hiç bozmayın” şeklinde konuştu.

Alper Gezeravcı’nın ziyareti sırasında okulda bulunan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altınok, bu ziyaretten dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade etti.