Bist 100
8.967,86 0%
DOLAR
32,39 0,13%
EURO
35,17 -0,11%
ALTIN
2.231,82 -0,07%

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’dan anlamlı ziyaret

Türkiye’nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı, mezun olduğu okulda öğrencilerle buluştu. Kendisine verilen görevleri uzayda başarıyla tamamlayarak geri dönen Gezeravcı, Mersin’in Silifke ilçesinde yer alan eski okulunu ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 14:30
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’dan anlamlı ziyaret

Mersin’in Silifke ilçesinde yer alan Atatürk Ortaokulu mezunu olan Alper Gezeravcı, eski okula anlamlı bir ziyarette bulunarak, oradaki öğrencilerle buluştu. Öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunan Gezeravcı, “sizin yaşınızdayken gökyüzünde görebildiğim uçaklara kadar hayal edebiliyordum. Bu okulun ve öğretmenlerinin emekleri ile hayallerime ulaştım. Devletimiz sayesinde ise uzaya da adım attık” şeklinde konuştu.

Alper Gezeravcı eski okulunu ziyaret etti

“Kendi gücünüze güvenin”

Öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbet esnasında bazı önerilerde bulunan Alper Gezeravcı, “içinizdeki güce her zaman inanın ve güvenin. İlk denemede başarılı olamayabilirsiniz, önemli değil. Başarısızlıklardan da bir şeyler öğrenebileceğinizi bilin. En büyük engeliniz, size yapabileceğiniz şeyleri ‘yapamazsın’ diyen insanlardır. Moralinizi hiç bozmayın” şeklinde konuştu.

Alper Gezeravcı’nın ziyareti sırasında okulda bulunan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altınok, bu ziyaretten dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Belgelerini getirene iş kapıları açıldı! Üniversiteye KPSS'siz personel alımı başladı

Belgelerini getirene iş kapıları açıldı! Üniversiteye KPSS'siz personel alımı başladı

Kıyıda köşede 170 bin TL'si olan yaşadı! Ankara ve İstanbul'da bedava fiyatına arsa

Kıyıda köşede 170 bin TL'si olan yaşadı! Ankara ve İstanbul'da bedava fiyatına arsa

Yeni açıklandı! Maaşlar yarısından fazla artacak artı yüzde 10 zam ilavesi! 3 aylık farklar da hesaplarda

Yeni açıklandı! Maaşlar yarısından fazla artacak artı yüzde 10 zam ilavesi! 3 aylık farklar da hesaplarda

Büro memuru alımı duyuruldu! Sınav şartı aranmayacak: İŞKUR şartları açıkladı

Büro memuru alımı duyuruldu! Sınav şartı aranmayacak: İŞKUR şartları açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’dan anlamlı ziyaret
2
Özgür Özel Trabzon’da! “İstanbul’la kardeş belediye olacaksınız”
3
Erdoğan Isparta mitinginde: “ekonomi gayet iyi durumda”
4
Erdoğan Isparta mitinginde: “ekonomik gidişat gayet iyi”
5
Antalya’dan acı haber: Çıkan yangında 3 aylık bebek hayata veda etti
6
MAK son anket sonuçlarını açıkladı: “O iller için sonuç belli”
7
Ankara-Elmadağ Treni seferleri yarın başlayacak

Yeni açıklandı! Maaşlar yarısından fazla artacak artı yüzde 10 zam ilavesi! 3 aylık farklar da hesaplarda

Kıyıda köşede 170 bin TL'si olan yaşadı! Ankara ve İstanbul'da bedava fiyatına arsa

Yüksek enflasyon promosyonları vurdu: Nisan-Mayıs'ta 37.000 TL'ye çıkacak

Büro memuru alımı duyuruldu! Sınav şartı aranmayacak: İŞKUR şartları açıkladı

3.000 TL değil, 10.000 TL değil: 25.000 TL bayram ikramiyesi ödenecek

Bayrama 1-0 önde başlayacaksınız! Ziraat Bankası 100.000 TL'yi adeta paket yaptı satıyor

Bahar dizisi hangi hastanede çekiliyor? Bahar dizisinin çekildiği hastane

Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak

Ziraat Bankası kartı taşıyanlara 7500 TL nakit iade! 5 dakikada bu işlemi yapan alacak

Uçak bileti 299 TL'ye düştü! O tarihlerde geçerli ucuz bilet kampanyası

Belgelerini getirene iş kapıları açıldı! Üniversiteye KPSS'siz personel alımı başladı

Paraya ihtiyacı olanlara faizsiz kredi! Akbank sadece 48 saat başvuruları açık tutacak