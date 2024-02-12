İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Türkiye'ye döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilen uzay misyonunu başarılı bir şekilde tamamlayan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı Türkiye sınırlarına giriş yapmış bulunuyor. Gezeravcı dönüş yolculuğunu tamamladığında Esenboğa Havalimanı'na kendisini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bekliyordu.

Alper Gezeravcı'nın uzay macerasına dair yeni ayrıntılar tüm ülkede büyük bir merakla bekleniyor.