İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Türkiye'ye döndü

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştiren astronot Alper Gezeravcı ülkesine dönüş yaptı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Türkiye'ye döndü
Yayın Tarihi:

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilen uzay misyonunu başarılı bir şekilde tamamlayan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı Türkiye sınırlarına giriş yapmış bulunuyor. Gezeravcı dönüş yolculuğunu tamamladığında Esenboğa Havalimanı'na kendisini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bekliyordu.

Alper Gezeravcı'nın uzay macerasına dair yeni ayrıntılar tüm ülkede büyük bir merakla bekleniyor.

Öne Çıkanlar
HMB’den Yüksek Maaşlı Memur Alımı! KPSS Puanıyla Memur Alımı İçin Başvurular Bugün Başladı! İşte Başvuru Şartları ve Tarihleri HMB’den Yüksek Maaşlı Memur Alımı! KPSS Puanıyla Memur Alımı İçin Başvurular Bugün Başladı! İşte Başvuru Şartları ve Tarihleri
Beyaz eşyasını uygun fiyata almak isteyenler o markete koşacak! 21 Şubat’ta indirim başlıyor Beyaz eşyasını uygun fiyata almak isteyenler o markete koşacak! 21 Şubat’ta indirim başlıyor
O üniversite lise mezunu düşük KPSS puanıyla, aşçı, temizlik görevlisi garson alımı yapacak! Başvurular bugün başladı O üniversite lise mezunu düşük KPSS puanıyla, aşçı, temizlik görevlisi garson alımı yapacak! Başvurular bugün başladı
Çok Okunanlar
Çalışan herkese tazminat hakkı doğdu! e-Devlet'ten kontrol edin: Binlerce liralık alacağınız var Çalışan herkese tazminat hakkı doğdu! e-Devlet'ten kontrol edin: Binlerce liralık alacağınız var Gökhan Zan, TİP Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu Gökhan Zan, TİP Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu Benzine 2,56 TL zam geliyor: Gelen zamla benzin ilk defa 45 TL sınırına ulaşmış olacak Benzine 2,56 TL zam geliyor: Gelen zamla benzin ilk defa 45 TL sınırına ulaşmış olacak Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret takvimi: Önce Birleşik Arap Emirlikleri ardından Mısır'ı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret takvimi: Önce Birleşik Arap Emirlikleri ardından Mısır'ı ziyaret edecek İzmir'de taksi şoförüne saldırı dehşeti: Yeniden bir taksici saldırıların hedefi oldu İzmir'de taksi şoförüne saldırı dehşeti: Yeniden bir taksici saldırıların hedefi oldu