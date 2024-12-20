İlkokul Öğrencileri Yerli Malı Haftası'nda Bayraktar TB2 ve KAAN'ı Tanıttı

İlkokul Öğrencilerinden Yerli Malı Haftası Etkinliği

İstanbul ve Ankara'daki ilkokul öğrencileri, Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen özel etkinliklerde Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2 ile milli muharip uçağı KAAN'ı tanıttı.

Bayraktar TB2'nin Tanıtımı

Başakşehir Ahmet Kabaklı İlkokulu'nda 3-C sınıfı öğrencisi Taha Polat, etkinlikte Bayraktar TB2'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Polat, “en fazla ülke tarafından tercih edilen SİHA” unvanına sahip olan bu insansız hava aracının maketi üzerinden bilgiler verdi.

Polat, TB2'nin üzerinde silah bulunduğunu belirterek, “TB2, 1 milyon saat uçarak dünya rekoru kırdı” açıklamasında bulundu. Ayrıca, “Ukrayna, Azerbaycan, Libya, Suriye ve Afrika’da büyük görevler yaparak başarılı sonuçlar elde etti” dedi. 30 yıllık Karabağ savaşını 44 günde tamamlayarak Türkiye'ye büyük bir zafer kazandırdığını vurguladı. Polat, bu aracı yerli ve milli yapan Baykar'a ve Selçuk abiye teşekkür etti.

KAAN'ı Canlandıran Öğrenci

Ankara Çukurambar Safa Okulları 1-A sınıfı öğrencisi Ömer Talha Şengül, etkinliğin bir başka önemli ismi oldu. Giydiği kostümle milli muharip uçağı KAAN'ı canlandıran Şengül, tanıtım için kendi yazdığı şiirden dizeler okudu:

“Gökyüzünde bir kahraman var, adı KAAN. Uçarmış bulutların üstünde her zaman. Hızlı ve güçlü, tam bir süper uçak, Yerli malı haftasında, hep yanımızda olacak.”

Bu etkinlikler, küçük öğrencilerin yerli üretim ve savunma sanayisine olan ilgisini artırırken, aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayisi konusundaki başarılarını da gözler önüne serdi.