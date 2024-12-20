DOLAR
35,18 -0,25%
EURO
36,58 -0,34%
ALTIN
2.947,71 -0,5%
BITCOIN
3.321.518,72 2,4%

İlkokul Öğrencileri Yerli Malı Haftası'nda Bayraktar TB2 ve KAAN'ı Tanıttı

İlkokul öğrencileri, Yerli Malı Haftası'nda Bayraktar TB2 ve KAAN'ı tanıtarak yerli savunma sanayisine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 13:31
İlkokul Öğrencileri Yerli Malı Haftası'nda Bayraktar TB2 ve KAAN'ı Tanıttı

İlkokul Öğrencilerinden Yerli Malı Haftası Etkinliği

İstanbul ve Ankara'daki ilkokul öğrencileri, Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen özel etkinliklerde Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2 ile milli muharip uçağı KAAN'ı tanıttı.

Bayraktar TB2'nin Tanıtımı

Başakşehir Ahmet Kabaklı İlkokulu'nda 3-C sınıfı öğrencisi Taha Polat, etkinlikte Bayraktar TB2'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Polat, “en fazla ülke tarafından tercih edilen SİHA” unvanına sahip olan bu insansız hava aracının maketi üzerinden bilgiler verdi.

Polat, TB2'nin üzerinde silah bulunduğunu belirterek, “TB2, 1 milyon saat uçarak dünya rekoru kırdı” açıklamasında bulundu. Ayrıca, “Ukrayna, Azerbaycan, Libya, Suriye ve Afrika’da büyük görevler yaparak başarılı sonuçlar elde etti” dedi. 30 yıllık Karabağ savaşını 44 günde tamamlayarak Türkiye'ye büyük bir zafer kazandırdığını vurguladı. Polat, bu aracı yerli ve milli yapan Baykar'a ve Selçuk abiye teşekkür etti.

KAAN'ı Canlandıran Öğrenci

Ankara Çukurambar Safa Okulları 1-A sınıfı öğrencisi Ömer Talha Şengül, etkinliğin bir başka önemli ismi oldu. Giydiği kostümle milli muharip uçağı KAAN'ı canlandıran Şengül, tanıtım için kendi yazdığı şiirden dizeler okudu:

“Gökyüzünde bir kahraman var, adı KAAN. Uçarmış bulutların üstünde her zaman. Hızlı ve güçlü, tam bir süper uçak, Yerli malı haftasında, hep yanımızda olacak.”

Bu etkinlikler, küçük öğrencilerin yerli üretim ve savunma sanayisine olan ilgisini artırırken, aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayisi konusundaki başarılarını da gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlkokul Öğrencileri Yerli Malı Haftası'nda Bayraktar TB2 ve KAAN'ı Tanıttı
2
Diyarbakır'da 7 Özel Eğitim Kurumu Usulsüzlük Sebebiyle Kapatıldı
3
Mersin'deki 'Zincir' Operasyonu: 114 Gözaltı
4
Hafız Esed'in İmzası Emevi Camisi'nden Kazındı
5
Adalet Bakanı Tunç, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski ile Görüştü
6
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bartın'da Eğitim Başarılarını Değerlendirdi

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor