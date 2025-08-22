DOLAR
İlyun Bürkev TUGFO ile Avrupa Turnesinde: Elbphilharmonie'de Rising Star

Piyanist İlyun Bürkev, Cem Mansur yönetimindeki TUGFO ile Avrupa turnesine çıkıyor; Elbphilharmonie'de Rising Star performansı ve konser takvimi açıklandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 17:39
İlyun Bürkev TUGFO ile Avrupa Turnesinde: Elbphilharmonie'de Rising Star

İlyun Bürkev Avrupa Turnesine Hazırlanıyor

Genç piyanist İlyun Bürkev, şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) ile kapsamlı bir Avrupa turnesine çıkmaya hazırlanıyor. Orkestra, Türkiye'nin dört bir yanındaki konservatuvarlardan seçilen 16-22 yaş arasındaki 80 yetenekli müzisyenden oluşuyor.

Öne Çıkanlar

Turne kapsamında Bürkev, kariyerinin önemli adımlarından biri olarak Hamburg Schleswig-Holstein Müzik Festivali programında ve Elbphilharmonie sahnesinde Rising Star olarak sahne alacak.

Turne Takvimi

Turne, 28 Ağustos'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde Bürkev'in solist olarak sahne alacağı konserle başlayacak.

2 Eylül — Almanya, Hamburg, Elbphilharmonie

4 Eylül — Prag, Smetana Hall

7 Eylül — Viyana, MuTh Konzertsaal

Program

Genç sanatçı, TUGFO ile sahnede Edvard Grieg'in 'La minör Piyano Konçertosu Op. 16' eserini seslendirecek. Konserde ayrıca Ludwig van Beethoven'ın '5. Senfoni', Benjamin Britten'ın 'Four Sea Interludes' ve Cem Esen'in 'Sarcasm Op. 39' adlı eserleri de yer alıyor.

Bürkev, geçen yıl da İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinde, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) ile Cem Mansur yönetiminde sahne almıştı.

