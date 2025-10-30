İmam Hatip Spor Oyunları Türkiye'ye Yayılıyor: 17 Branşla 16'ncı Yıl

Öncü Spor'un düzenlediği İmam Hatip Spor Oyunları, 16'ncı yılda İstanbul'dan başlayarak Türkiye geneline yayılıyor; etkinlik 17 branşla gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 15:21
Öncü Spor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen İmam Hatip Spor Oyunları, bu yıl itibarıyla Türkiye geneline yayılıyor. Tanıtım programı, Üsküdar'daki Cemile Sultan Korusu Neyyire Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu'nun Açıklamaları

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, tanıtımda yaptığı konuşmada Gazze Şeridi'nde iki yılı aşkın sürede 894 sporcunun hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 300 tesisin yerle bir edildiğini hatırlattı.

Eminoğlu, sporda ahlaklı duruş sergileyen sporcuları tebrik ederek milli futbolcu Arda Güler'in gol sevinci sırasında tevekkül işareti yapmasını, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sahaya çıkarken el açıp dua etmesini, Alperen Şengün ve Cedi Osman gibi milli basketbolcuların maçlardan önce sünnete uygun dua okumalarını örnek gösterdi.

Eminoğlu, İmam Hatip Spor Oyunları'na geçmiş yıllarda lansman, açılış ve kapanış programlarında katıldıklarını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu çalışmanın bizzat destekçiyiz. 16'ncı yılda İstanbul'dan yola çıkarak bütün Türkiye'ye yayılması bu anlamda kıymetli. Branşların 11'den 17'ye çıkması, yani sürekli gelişen bir süreç var. Bu anlamda takdir ediyoruz." dedi.

Spor Altyapısı ve Milli-Manevi Değerler

Eminoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem imam hatipli olmasının hem de spora değer vermesinin önemine vurgu yaparak ülkenin sporda kaydettiği gelişmeleri aktardı. 2002'de sayısı çok az olan Sporcu Eğitim Merkezleri, Tohum Merkezleri ve Gençlik Merkezleri gibi yapılar bugün çok daha geniş bir ağa dönüşmüş durumda.

Konuşmasında, gençlerin sporda, sanatta, kültürde ve teknolojide milli ve manevi değerlere bağlı, ahlaki ve estetik duruş sergileyen bireyler olarak yetiştirilmesi hedefinin altını çizdi.

Hedef: 1 Milyon Lisanslı Sporcu

İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, "Ulusal Eylem Planı" kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını, çocukların erken yaşta sportif zekâ ve yeteneklerinin belirlendiğini söyledi. Kılıçarslan, çocukların en az bir müzik aleti çalması, bir branşta spor yapması ve bir yabancı dil bilmesinin hedeflendiğini belirtti.

İstanbul Valiliği olarak hayata geçirilen "Spor Şehri İstanbul Projesi" ile amaçlarının 1 milyon lisanslı sporcu sayısına ulaşmak olduğunu vurgulayan Kılıçarslan, sporun çocukları bağımlılıkla mücadelede en önemli alternatiflerden biri haline getirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Oyunların Yaygınlaştırılması ve Organizasyon

Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara, İmam Hatip Spor Oyunları'nın asıl gayesinin gençleri spora kazandırmak olduğunu söyledi. Oyunların İstanbul'da 15 yıldır başarıyla sürdürüldüğünü belirten Kara, geçen yıl 11 branşla yapılan organizasyonun bu yıl 6 branş daha eklenerek 17 branşa çıktığını aktardı.

Kara, "Türkiye'deki il derneklerimizde Öncü Spor temsilcilerimiz üzerinden İmam Hatip Spor Oyunlarımızı Türkiye geneline yayacağız." dedi ve imam hatip okullarını sporun değer merkezli, ahlak temelli yükseldiği örnek kurumlara dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Programa İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Yapıcı ile ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan da katıldı. Tanıtım filmi gösterimiyle etkinlik devam etti.

