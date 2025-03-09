İmamoğlu, Adana'da CHP'ye Çağrıda Bulundu: '23 Mart'ta Ayağa Kalkacağız!'

İmamoğlu, Adana'da Partililere Seslendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla 23 Mart'ta gerçekleştireceği ön seçim öncesinde Adana'da partililerle bir araya geldi. ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen programda, katılımcıların Ramazan ayını tebrik eden İmamoğlu, halkın değişim umuduna dikkat çekti.

Ön Seçim ve Birlik Mesajı

Programda, ön seçim çalışmalarını değerlendiren İmamoğlu, “Bu yolculuğa, sırtımı verebileceğim partime ve benimle her koşulda birlikte mücadele edebilecek yol arkadaşlarıma, yani sizlere, her birinize güvenmenin gönül rahatlığıyla çıkıyorum ve bu yoldan asla vazgeçmeyeceğim.” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, 23 Mart'ta yapılacak olan ön seçimin, CHP'nin bütünleşme sürecinin ilk aşaması olacağını belirterek, “2023'te genel seçimde başarılı olamadık, üzgünüm ama 2023 kurultayında hemen silkelendik ve ayağa kalktık.” dedi. Türkiye'nin siyasal geleceğinde CHP'nin rolüne vurgu yapan İmamoğlu, “Şimdi sıra Türkiye'yi değiştirmekte.” şeklinde konuştu.

Parti Üyeliği Artıyor

İmamoğlu, partisinin üye sayısının hızla arttığını vurgulayarak, “200 bine yakın insan son birkaç haftada koşarak, coşarak partimize üye oldu.” ifadesinde bulundu. Bu artışın, CHP'nin geleceği için umut verici bir işaret olduğunu söyledi.