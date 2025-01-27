İmamoğlu, Araç Teslim Töreni'nde Soruşturmaları Değerlendirdi

İmamoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Araç Teslim Töreni'nde gündeme dair çarpıcı ifadelerde bulundu. Hakkında açılan soruşturmaların ve davaların ele alındığı etkinlikte, "Belgelerle açıkladığım hukuksuz işlerle ilgili de jet hızıyla soruşturmayı bekliyorum," dedi.

Dayanışma ve Tasarruf Vurgusu

Konuşmasında, yardımlaşma ve dayanışmaya olan ihtiyacı vurgulayan İmamoğlu, yerel yönetimlerin her noktaya hizmet götüren kritik kurumlar olduğunu belirtti. "Tüm kurumların dayanışma ve tasarruf bilinciyle hareket etmesi gerektiğini" ifade eden İmamoğlu, TBB olarak deprem bölgesine özel bir öncelik verdiklerini söyledi.

Deprem Bölgesine Özel Destek

İmamoğlu, "Deprem bölgesini öncelemek hepimizin zorunluluğuydu. Oradaki yurttaşlarımızın çektiği sıkıntıları biliyoruz," diyerek ilk dağıtımlarda bu bölgeyi önceliklendirdiklerini kaydetti. İlk etapta 89 hizmet aracının dağıtımını tamamladıklarını hatırlatan İmamoğlu, ardından 157 hizmet aracı için alım sürecinin başlatıldığını ve bunun 40'ının alım sürecinin tamamlandığını söyledi.

Yeni Ülke Yapısına Dair Düşünceler

Suriye'de inşa edilmesi planlanan yeni ülke yapısına dair açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Türkiye'nin her kurumunun işbirliği içinde olacağını belirtti. "Bunları yapmalıyız ki Suriyeli mülteciler bir an önce yurtlarına dönebilseler," diye ekledi.

Soruşturmalar ve İfade Süreci

Hakkında yürütülen soruşturmalarla ilgili olarak İmamoğlu, "Bu hukuksuz iş ve işlemleri haber yapan basın kuruluşları, paylaşan vatandaşlar hakkında soruşturma açmak sansürün dik alasıdır," ifadelerini kullandı. İmamoğlu, belirtilen saat için ifadeye gidip gitmeyeceği sorusuna ise, "Saat 10'daysa gideceğiz, ne konuştuğumuzu biliyoruz," yanıtını verdi.

Konuşmasının ardından belediye görevlilerine araçların sembolik anahtarlarını teslim eden İmamoğlu, genel başkanla yapılacak görüşmelerin önemini vurguladı. "Sayın Genel Başkanımızla buraya gelmişken bir görüşmem olacak," dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB tarafından düzenlenen Araç Teslim Töreni'ne katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB tarafından düzenlenen Araç Teslim Töreni'ne katıldı.