İmamoğlu: AYM'nin 2007 Kararı Bugünün Konusu Değil

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da bulunan "Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi"ni ziyaret etti. Burada çocuklarla ve aileleriyle bir araya gelen İmamoğlu, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

2007 Anayasa Mahkemesi Kararı

İmamoğlu, Anayasa Mahkemesi (AYM)'nin 2007 yılında CHP'nin başvurusu üzerine aldığı, belediyelerin anaokulu açamayacağına yönelik karar hakkında, "Bugünün konusu değil. Yanlış alınmış, eksik alınmış, baksınlar çözsünler. Benim işim o değil," dedi. İmamoğlu, bu kararla ilgili olarak "Kim aldıysa ona sor kardeşim. 2007'de ben inşaat yapıyordum, Trabzonspor'da yöneticiydim. Onu sorarsan anlatırım sana," ifadelerini kullandı.

Kreş Yatırımları ve Güvenlik

İmamoğlu, ziyaretinde, İBB'nin şu anda 105 kreş işletmekte olduğunu ve yapımı devam eden 33 kreşin ise bitmek üzere olduğunu belirtti. Kreş binalarının depreme dayanıklı olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Allah korusun bir afet anında çocuklarımızın jeneratöründen içindeki bütün imkanlarına kadar her türlü ihtiyacını görebilecek. Aynı zamanda çocuklarımız için, anneler için o zor anlarda, o zor koşullarda, acil durum anında birer hizmeti, ihtiyacı alabilme noktalarına dönüşecek," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da bulunan "Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi"ni ziyaret ederek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da bulunan "Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi"ni ziyaret ederek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.