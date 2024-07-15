İmamoğlu: "Darbecilerin önünü açanlar yeterince hesap vermedi!"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Şehitler Panosu önünde düzenlenen programda konuştu. İmamoğlu, 15 Temmuz'un ders alınması gereken bir gün olduğunu vurgularken, darbe girişiminin yıllar süren bir sürecin sonucu olduğunu belirtti.