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İmamoğlu: "Darbecilerin önünü açanlar yeterince hesap vermedi!"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Şehitler Panosu önünde düzenlenen programda konuştu. İmamoğlu, 15 Temmuz'un ders alınması gereken bir gün olduğunu vurgularken, darbe girişiminin yıllar süren bir sürecin sonucu olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 15.07.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 15:58
İmamoğlu: "Darbecilerin önünü açanlar yeterince hesap vermedi!"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Saraçhane'deki 15 Temmuz Şehitler Panosu önünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. 

İmamoğlu, "Gazi Meclis'imizi bombalayacak kadar gözü dönmüş bir terör örgütüyle karşı karşıya kalmıştık. Düşünün ki 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Meclis'imizi ele geçirmeye çalıştılar. Bu amaçla kurumlarımızı, değerlerimizi ve vatandaşlarımızı hedef aldılar. Canice suçlar işlediler. Demokrasiye ve milletin iradesine sahip çıkan aziz milletimiz, önemli bir mücadele verdi." dedi.

İmamoğlu, konuşmasının devamında, 15 Temmuz'dan yeterince ders çıkarılmadığını ve darbecilerin önünü açan politikaların uygulayıcılarının özeleştiri yapmadığını vurguladı.

 "15 Temmuz, tarihimiz açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Ancak bazı gerçekleri dile getirip bu gerçeklerden ders çıkarmak bizim asli sorumluluğumuzdur. Ne yazık ki bugün itibariyle 15 Temmuz'dan yeterince ders çıkaramadığımızı düşünüyorum. Bu olayların yaşanmasına neden olan ve darbecilerin önünü açan politikaları uygulayanların, yaptıklarıyla ilgili gerekli özeleştiriyi yapmadıkları ve halkımıza yeterince hesap vermediklerini görüyorum." dedi.

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