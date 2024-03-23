İmamoğlu: “Kendi adaylarını küçük düşürüyorlar”

31 Mart Yerel Seçimleri için tüm hızla çalışmalara devam eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bakanların AKP’nin seçim çalışmalarına katılmasına tepki gösterdi. İmamoğlu “Biz particilik yapmıyoruz, başka partide demeyip Silivri’ye hizmette en önde yer aldık. İstanbul’da halkçı belediyecilik anlatışı ile hareket ettik.” şeklinde kendisini ifade ettikten sonra bakanların AKP’nin seçim çalışmalarında yer almasını eleştirdi. İBB Başkanı konuşmasında “Bakanlar Ankara’dan kalkmış buraya gelmişler. İyi gelsinler de bunlarında derdi millet değil ki. Korkuyorlar” sözlerine yer verdi.

“Bu şehri ranttan koruyacağız”

Ekrem İmamoğlu, alandaki konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Onlar tek adama tabi, biz halkçıyız. Onlar rant peşindeler. “Kanal İstanbul gündemlerinde yokmuş gibi davranıyorlar ama kanmayın, yapma niyetindeler. İstanbul’un kaynaklarını bir avuç insana aktarmak istiyorlar. Kaşıkla verip kepçeyle alma derdindeler. Ama biz millete çalışacağız ve İstanbul’u ranttan koruyacağız. Siz yeter ki arkamızda olun”