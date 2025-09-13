İmamoğlu'na 'Hakaret' İddianamesi Kabul Edildi: 2 Yıl 4 Aya Kadar Hapis İstemi

Bakırköy savcılığının hazırladığı 'hakaret' iddianamesi kabul edildi; İmamoğlu için 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak talep ediliyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 19:36
İmamoğlu'na 'Hakaret' İddianamesi Kabul Edildi: 2 Yıl 4 Aya Kadar Hapis İstemi

İmamoğlu'na 'hakaret' iddianamesi Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, hakaret suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Olayın detayları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 26 Ekim 2024 tarihinde müşteki Serkan Şahin’in Bakırköy’de düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı alanında dolaştığı sırada tesadüfen sanık Ekrem İmamoğlu’nu gördüğü belirtildi.

İddianamede, müşteki ile sanık arasında 3-5 metre mesafe bulunduğu sırada müştekinin diğer bir kişiye "Burada geziyor da şehit oldu askerimiz. Ne olacak şimdi? Dün makamında ağırladı Zeydan'ı." dediği ve sanık İmamoğlu’nun "Sakinleş konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin." şeklinde cevap vermesi üzerine şikayetçi olunduğu kaydedildi.

İmamoğlu'nun savunması

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Ekrem İmamoğlu, sarf edilen sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığını savundu. İmamoğlu, bu sözlerin "nezaket dışı ve kaba" nitelikte olduğunu, ifadelerin müştekinin şahsiyetine değil eylemine yönelik olduğunu iddia etti.

Uzlaştırma süreci

Sanığın eyleminin uzlaştırma kapsamına giren suçlardan olması nedeniyle uzlaştırmacı görevlendirildi. İddianamede, 28 Temmuz 2025 tarihli uzlaştırma raporunda müşteki ile sanık arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Talep edilen ceza ve yasal yaptırımlar

İddianamede, başka suçtan tutuklu olan sanık Ekrem İmamoğlu hakkında hakaret suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) 53. madde kapsamında siyasi yasak talep edildi.

Dosya, değerlendirilmek üzere Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

