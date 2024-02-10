İmamoğlu’ndan 2019 Seçimleri Göndermesi: Bu Sefer Mertçe Kaybetmelerini Diliyorum

Yenilenen İBB 100. Yıl Stadı Açıldı: İmamoğlu Sporun Önemine Vurgu Yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Küçükçekmece Atakent Mahallesi’ndeki 100. Yıl Stadı’nı yenileyerek, 39 amatör futbol takımının antrenman yapabileceği ve profesyonel lig maçlarının oynanabileceği modern bir spor kompleksine dönüştürdü. Atıl durumundan bugünkü haline gelen tesisin açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un spor alanında daha fazla gelişme göstermesi gerektiğini belirterek, spor tesislerinin artırılması ve sporun yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yaptı. İmamoğlu, sporda olduğu gibi siyasette de mertlik ve centilmenlik kültürünün hakim olması gerektiğini ifade etti.

İmamoğlu: Sporun Gelişimi İçin İhmâl Edilen Alanlar Var





İstanbul’un spor şehri olduğunu belirten İmamoğlu, şehrin spor hayatının önemli bir parçası olduğunu ve Türkiye'nin spor tarihinde de önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Ancak İstanbul'un, ulusal ve uluslararası anlamda spor alanında hak ettiği yere henüz ulaşamadığını söyleyen İmamoğlu, sporun gelişimi için ihmal edilen alanların olduğunu belirtti. Kamu arazilerinin spor alanlarına dönüştürülmesi yerine imara açılmasının, sporun gelişimini engellediğine dikkat çeken İmamoğlu, İBB olarak spor tesislerini artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

İBB'nin Spor Yatırımları

İmamoğlu, göreve geldiklerinde İstanbul'da İBB'ye ait bir spor tesisi bile olmadığını ifade etti. Bu durumu değiştirmek için çalıştıklarını belirten İmamoğlu, son 4,5 yılda 7'si futbol stadı olmak üzere toplam 19 spor tesisi kazandırdıklarını söyledi. Ayrıca, 35 okula spor salonu inşa ettiklerini ve engelsiz spor parklarıyla İstanbul'da bir ilki gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Spor ve Siyaset Arasındaki Paralellik

İmamoğlu, sporun mertlik ve centilmenlik kültürünü siyasette de görmeyi arzuladıklarını belirterek, 2019 yerel seçimlerindeki tecrübelerinden örnekler verdi. Sporda olduğu gibi siyasette de mertlikle kazanılması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, rakiplerine bu konuda örnek olacaklarını ve İstanbul için sporun önemine dair çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Yenilenen Tesisin Özellikleri ve Hedefleri

Yenilenen 100. Yıl Stadı’nda FİFA 1 onaylı, 2368 seyirci kapasiteli sentetik çim futbol sahası bulunuyor. Tesis, 39 amatör futbol takımının antrenman yapabileceği ve profesyonel lig maçlarının oynanabileceği modern bir spor kompleksi olarak hizmet verecek. Yaklaşık 3.500 sporcunun faydalanacağı tesis, haftanın 3 günü açık alan aktivitelerine de ev sahipliği yapacak. Ayrıca, çevre ilçelerden amatör takımların maçlarını da ağırlayacak olan 100. Yıl Stadı, İstanbul'un spor altyapısına önemli bir katkı sağlayacak.