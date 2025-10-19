İMH Esenyurt Temsilciliği İnönü Mahallesi'nde Açıldı

İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) İnönü Mahallesi'nde Esenyurt temsilciliğini açtı; açılışa yönetim kurulu başkanı, il ve şube yöneticileri ile STK temsilcileri katıldı.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 17:04
İMH Esenyurt Temsilciliği İnönü Mahallesi'nde Açıldı

İMH Esenyurt Temsilciliği İnönü Mahallesi'nde Açıldı

İnsan ve Medeniyet Hareketinin (İMH) Esenyurt temsilciliği, İnönü Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa kimler katıldı?

Açılışa İMH Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özden, İstanbul Teşkilat Başkanı Erol Demir, Esenyurt Şube Başkanı Hilmi Kaya ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bazı vakıf üyeleri katıldı.

Program ve konuşmalar

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Konuşmasında Kemal Özden, geçen hafta Trabzon şubesinin açıldığını ve dün de Anadolu teşkilatlarıyla kampta olduklarını söyledi; bugün ise Esenyurt'un temsilciliğinin açıldığını ifade etti.

"Hareketimiz kendine teşkilatlanma vizyonu belirledi. Hareketimiz, ülkemizin her ilinde, ilçesinde, mahallesinde, KKTC'de açılan temsilciliklerle bir şekilde bu hayır kervanına hizmet etmeyi, insanımıza dokunmayı, ulaşmayı, yardımlaşmayı ve dayanışmayı, toplumda bir İslami bilgi ve bilinç seviyesinin oluşturulmasını, takva eksenli bir toplumsal değişimi hedef alarak çalışmalarına devam ediyor."

Hilmi Kaya ise 1996 yılından bu yana bölgede hizmet verdiklerini belirterek, Esenyurt'un her bir insanına dokunmayı Allah için şiar edindiklerini söyledi. Kaya, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz derneğimiz, sadece mekan değil aynı zamanda birlik, kardeşlik ve hizmet anlayışımızın somut bir tezahürüdür. İnanıyoruz ki bu merkez geçmişte olduğu gibi gelecekte de birçok hayırlı hizmete vesile olacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından dua edildi. Açılış kurdelesi kesimi ve toplu fotoğraf çekimiyle program sonlandı.

İnsan ve Medeniyet Hareketinin (İMH) Esenyurt temsilciliği düzenlenen törenle açıldı. İnsan ve...

İnsan ve Medeniyet Hareketinin (İMH) Esenyurt temsilciliği düzenlenen törenle açıldı. İnsan ve Medeniyet Hareketi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özden, açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Motosiklet Tutkunlarından Meme Kanseri Farkındalık Turu
2
İMH Esenyurt Temsilciliği İnönü Mahallesi'nde Açıldı
3
Safranbolu'da 9. Safran Festivali Sona Erdi
4
Kocaeli'de Freni Boşalan Sulama Tankeri 8 Araca Çarptı
5
Kumru ai: Türkiye'nin Yerli Yapay Zekası ChatGPT ve Gemini'ye Rakip
6
Antalya'da 48 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Serik'te Yakalandı
7
Mehmetçik, Erciyes-2025 Tatbikatı'nda Performansını Gösterdi

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)