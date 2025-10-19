İMH Esenyurt Temsilciliği İnönü Mahallesi'nde Açıldı

İnsan ve Medeniyet Hareketinin (İMH) Esenyurt temsilciliği, İnönü Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa kimler katıldı?

Açılışa İMH Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özden, İstanbul Teşkilat Başkanı Erol Demir, Esenyurt Şube Başkanı Hilmi Kaya ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bazı vakıf üyeleri katıldı.

Program ve konuşmalar

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Konuşmasında Kemal Özden, geçen hafta Trabzon şubesinin açıldığını ve dün de Anadolu teşkilatlarıyla kampta olduklarını söyledi; bugün ise Esenyurt'un temsilciliğinin açıldığını ifade etti.

"Hareketimiz kendine teşkilatlanma vizyonu belirledi. Hareketimiz, ülkemizin her ilinde, ilçesinde, mahallesinde, KKTC'de açılan temsilciliklerle bir şekilde bu hayır kervanına hizmet etmeyi, insanımıza dokunmayı, ulaşmayı, yardımlaşmayı ve dayanışmayı, toplumda bir İslami bilgi ve bilinç seviyesinin oluşturulmasını, takva eksenli bir toplumsal değişimi hedef alarak çalışmalarına devam ediyor."

Hilmi Kaya ise 1996 yılından bu yana bölgede hizmet verdiklerini belirterek, Esenyurt'un her bir insanına dokunmayı Allah için şiar edindiklerini söyledi. Kaya, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz derneğimiz, sadece mekan değil aynı zamanda birlik, kardeşlik ve hizmet anlayışımızın somut bir tezahürüdür. İnanıyoruz ki bu merkez geçmişte olduğu gibi gelecekte de birçok hayırlı hizmete vesile olacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından dua edildi. Açılış kurdelesi kesimi ve toplu fotoğraf çekimiyle program sonlandı.

