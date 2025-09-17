İmralı'da Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın Kabirleri Vefa Anıtı'na Dönüştürüldü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 64 yıl önce idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın İmralı Adası'ndaki kabirlerinin Vefa Anıtı'na dönüştürüldüğünü duyurdu. Tunç, NSosyal hesabından paylaştığı açıklamada değişimin vefa borcu ve demokrasi vurgusuyla yapıldığını belirtti.

Demokrasi şehitlerimizin İmralı'daki kabirlerini Vefa Anıtı'na dönüştürdük. 27 Mayıs darbesinin karanlık günlerinde, cunta mahkemelerinin haksız ve hukuksuz kararlarıyla idama mahkum edilen merhum Başbakanımız Adnan Menderes ile Bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan, milletimizin gönlünde ebedi demokrasi şehitleri olarak yaşamaya devam ediyor. İstanbul Topkapı'daki Anıt Mezar'a nakledilmeden önce yaklaşık 30 yıl boyunca İmralı Adası'nda medfun bulunan şehitlerimizin kabirlerini Adalet Bakanlığı olarak vefa borcumuz gereğince yeniledik. Demokrasi şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, milletimizin iradesine ve demokrasiye sahip çıkma kararlılığımızı yineliyoruz. Aziz milletimiz, iradesine ve demokrasisine kasteden darbelere asla boyun eğmedi, eğmeyecek.

Tunç'un paylaşımında Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın yenilenen kabirlerinin görüntüleri de yer aldı.

Vefa Anıtı'nın özellikleri

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre yeni anıt, mimari ve peyzaj düzenlemeleriyle güçlü sembolik unsurlar içeriyor. Yapının uzaktan görüldüğünde lale formu taşıdığı, medeniyetteki masumiyet ve ilahî birliği temsil ettiği belirtildi.

Ay yıldızın altında birleşen üç sütun, millet hizmetinde geçirilen ömrü simgeliyor; altındaki küre ise Türkiye'yi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarma gayretlerini temsil ediyor. Sütunların yükseklikleri, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idam edildikleri yaşlara karşılık gelirken, ay yıldız simgesi sütunlarla birlikte 1961 yılına atıfla 19,61 derece açıyla konumlandırıldı.

Peyzaj düzeninde yer alan 10 mavi ve 10 spiral servi ağacı, Menderes'in 10 yıllık başbakanlığını; 19 defne ise 19. hükümeti temsil ediyor. Üçlü öbekler halinde dikilen kocayemiş ve defne ağaçları Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın ortak kaderine işaret ediyor. Kırmızı güller ise bağımsızlık ve demokrasi uğruna yapılan fedakarlıkları simgeliyor.

Mezar taşları ve sergi bölümü için Aydın mermeri, kaide için ise Türk bayrağındaki kırmızıya atıfla vişne mermeri kullanıldı.