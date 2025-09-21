İnan'dan Özel'e Sert Tepki: "Cumhurbaşkanımıza Saldırarak Lekelerinizi Örtmeyin"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine NSosyal'dan sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 15:20
AK Parti Genel Sekreteri İnan, Özgür Özel'in açıklamalarını hedef aldı

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Özel'i sert ifadelerle eleştirdi ve partisine yönelik suçlamalarda bulundu.

"Özgür Özel'e hatırlatma. Kaç kurultay yaparsan yap, koltuğundaki şaibeleri temizleyemeyeceksin. Çünkü sen sadece bir siyasi rehinesin. Partindeki hırsızlıklara sahip çıkan çantacıların gölgesinde ayakta kalmaya çalışan bir genel başkansın. Rantçı arkadaşlarınla birlikte demokrasiyi kirlettiniz, Türk siyasetini lekelediniz, seviyesini düşürdünüz. CHP artık içinde durulacak bir parti olmaktan sayenizde çıktı. Bunu yıllardır CHP'ye gönül veren herkes söylüyor. Bir de utanmadan 'bir sonraki iktidar' diyorsun. Daha 2023'te yerlere göklere sığdıramadığınız Kılıçdaroğlu'nu kendi partinizden aforoz eden sizlersiniz. O nedenle milletin iradesine dil uzatmadan önce dön ve aynaya bak. Cumhurbaşkanımıza saldırarak kendi lekelerini örtmeye kalkma. Ve şunu iyi bil, Recep Tayyip Erdoğan, 2002'den bu yana girdiği her seçimde sandıktan zaferle çıkmış, her defasında milletin onayını ve güvenini almış tek liderdir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındaki yüce millet iradesinin karşısında hiçbir anlam ifade edemezsiniz. Senin yaslandığın sadece kirli pazarlıklar, çantacıların desteği ve rantçıların gölgesidir. Hatırlatma bitmiştir."

