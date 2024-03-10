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İnce'den CHP'ye Eleştiri: "Paranız Var Ama Başarılı Olamıyorsanız, Nedenini Düşünün!"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kağıthane İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltı programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 70 yıldır bir kıskacın içinde olduğunu vurgulayarak, parti olarak verdikleri mücadeleyi anlattı. İnce, hazine yardımı alamamalarına rağmen gönüllülerin fedakarlığıyla partiyi kurduklarını belirterek, Türkiye'nin sorunlarına odaklanma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 10.03.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 16:38
İnce'den CHP'ye Eleştiri: "Paranız Var Ama Başarılı Olamıyorsanız, Nedenini Düşünün!"

-Muharrem İnce: "Memleket Partisi, Türkiye'yi Kıskaca Almış Güçlerle Mücadele Edecek"

-Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin Kağıthane İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltı programında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin uzun süredir var olan sorunlarına değinen İnce, Ankara merkezli güçlerin ve partisinin, ülkeyi kurtarabilecek tek güç olduğunu ifade etti. Hazine yardımı alamamış olmalarına rağmen gönüllülerin büyük çabasıyla partiyi ayakta tuttuklarını söyleyen İnce, Türkiye'nin çözüm bekleyen gerçek sorunlarına odaklanma çağrısı yaptı.

Hazine Yardımı Alamadık, Ancak Memleket Partisi İleriye Yürüyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kağıthane İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltı programında Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlu duruma dikkat çekti. Ülkenin 70 yıldır bir kıskacın içinde olduğunu söyleyen İnce, Türkiye'nin yüreği, beyni ve iki ayağı Ankara'da olan Kuvayımilliyeciler ve partisinin bu kısır döngüyü kırabileceğini vurguladı. Kendisinin ve partisinin sözleri kadar oylarının da ağırlığı olacağını ifade etti.

Hazine yardımı alamamış olmalarına rağmen, partiyi gönüllülerin imkanlarıyla kurduklarını belirten İnce, geçmiş seçimlere atıfta bulunarak, eğer yüzde 3'ü geçebilselerdi hazine yardımı alacaklarını ve bugün maddi sıkıntı yaşamayacaklarını dile getirdi. İnce, partisinin amacının sadece iktidarı ele geçirmek olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin gerçek sorunlarına çözüm bulmayı hedeflediklerini ifade etti.

İktidar partisinin seçilmediği yerlere hizmet götürmemesini eleştiren İnce, aynı zamanda muhalefetin de vatandaşları tehdit ederek oy toplamaya çalıştığını belirtti. Muhalefeti kovma vaktinin geldiğini ifade eden İnce, Türkiye'nin gerçek sorunlarına odaklanılması gerektiğini ve partisinin bu yönde çalışmalara devam edeceğini söyledi. Son olarak, partisinin İBB Başkan adayı Berk Hacıgüzeller, Kağıthane Belediye Başkan adayı Oktay Öndeş ve parti üyeleriyle birlikte Kağıthane'de vatandaşları selamladı.

Bu önemli açıklamaların ardından, Memleket Partisi'nin enerji krizi, deprem, iklim değişikliği gibi konulara odaklanmak istediğini belirten İnce, kısır tartışmalardan uzak durmayı tercih ettiklerini vurguladı.

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