İncirliova'da Başkan Kaya'dan Salı Pazarı'nda Sıcak Çorba İkramı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçede kurulan Salı Pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Başkan Kaya, pazar tezgahlarını tek tek gezerek esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında pazarın işleyişi ve esnafın çalışma koşulları üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Belediye ekipleriyle birlikte destek

Sosyal Hizmetler Birimi ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin eşlik ettiği programda Başkan Kaya, pazar esnafı ve vatandaşlara bizzat çorba ikram etti. Çorba ikramı uygulaması, Başkan Kaya'nın talimatları doğrultusunda kış aylarında semt pazarlarında düzenli olarak sürdürülüyor.

Çorba ikramının ardından pazar alanını gezen Başkan Kaya, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talepleri yerinde dinledi ve notlar aldı.

"Ülkemizin her yerinde olduğu gibi ilçemizde de kış aylarının en soğuk günlerini yaşıyoruz. Özellikle sabahın erken saatlerinde pazarcı esnafımız zor şartlar altında çalışıyor. Çorba ikramlarımızla hem esnafımıza hem de vatandaşlarımıza destek oluyor, güne sıcak bir başlangıç yapmalarını sağlıyoruz. Kış ayları boyunca semt pazarlarımızda çorba ikramı uygulamalarımız devam edecek. Her zaman olduğu gibi soğuk kış günlerinde de esnaf ve vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Belediyenin uygulaması, hem sosyal dayanışma hem de pazar esnafının çalışma koşullarına yönelik pratik bir destek olarak değerlendiriliyor.

