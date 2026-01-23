İncirliova’ya 7 milyon 500 bin TL hibe: Kepçe ve 243 konteyner teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan İncirliova’ya 7 milyon 500 bin TL hibe

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın girişimleri sonucu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ilçeye toplam 7 milyon 500 bin TL tutarında hibe desteği sağladı. Destek kapsamında belediye envanterine yeni iş makinesi ve çok sayıda çöp konteyneri eklendi.

Hibe içeriği ve teslimat

Hibe paketinde yer alan malzemeler arasında 5 milyon 300 bin TL değerinde bir kepçe ile 2 milyon 200 bin TL değerinde 243 adet çöp konteyneri bulunuyor. Başkan Kaya, iş makinesi ve konteynerlerin teslim alındığını açıklarak hizmet kapasitesinin güçlendiğini belirtti.

Başkan Kaya’nın çalışmaları ve toplam destek

İncirliova’nın kazanımlarını artırmak amacıyla Ankara’da yoğun temaslarda bulunan Başkan Kaya’nın girişimleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde yürütülen çalışmalarda Başkan Kaya, 2024 yılı sonunda İller Bankası’ndan yol yapımı için 4 milyon TL, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan ise çöp toplama aracı ve konteynerler için 5 milyon 500 bin TL hibe desteğini ilçeye kazandırmıştı. Son olarak sağlanan 7 milyon 500 bin TL’lik hibe ile birlikte Başkan Kaya’nın bir yıl içinde İncirliova’ya kazandırdığı toplam hibe desteği güncel değerle 20 milyon TL’ye ulaştı.

Başkanın değerlendirmesi ve teşekkür

Konuyla ilgili açıklama yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Devlet destekli belediyecilik hizmetlerimiz kapsamında İncirliova’mıza 7 milyon 500 bin TL değerinde önemli bir hibe desteğini daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bakanlığımızın hibe desteğiyle kepçemizi ve 243 adet çöp konteynerimizi teslim aldık. Vatandaşlarımıza daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunabilmek adına araç, gereç ve iş makinesi envanterimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Hizmet üreten, taş üstüne taş koyan belediyecilik anlayışıyla daha güçlü bir İncirliova hedefi için kararlılıkla çalışıyoruz. Yeni iş makinemiz ve konteynerlerimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Kaya, desteğin sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu önemli desteğin ilçemize kazandırılmasında başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum olmak üzere, AK Parti Aydın Milletvekillerimize ve tüm emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

