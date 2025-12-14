DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.791.854,5 1,41%

İnebolu'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaklaşık 25 metre şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı; ekiplerce yola çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 21:42
İnebolu'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

İnebolu'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

Kaza ve müdahale

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir otomobil, yaklaşık 25 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Olay, İnebolu-Abana karayolu Evrenye eski çöplük mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücü Erhan Kemal Ö. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı ve deniz kenarında durdu.

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunması üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ip yardımıyla inerek araca ulaştı. Vatandaşların da desteğiyle ekipler, yaralı sürücüyü uzun süren çalışmalar sonucunda yola çıkardı ve ambulansa ulaştırdı.

Yaralı, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

KASTAMONU'NUN İNEBOLU İLÇESİNDE YAKLAŞIK 25 METRE YÜKSEKTEN ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLİN...

KASTAMONU'NUN İNEBOLU İLÇESİNDE YAKLAŞIK 25 METRE YÜKSEKTEN ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

KASTAMONU'NUN İNEBOLU İLÇESİNDE YAKLAŞIK 25 METRE YÜKSEKTEN ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLİN...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ’da Panelvan ile Traktör Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı, Sürücü Ehliyetsiz
2
İnebolu'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı
3
Konya Selçuklu'da Tartışma: Eşi Tabancayla Bacağından Yaralandı
4
Osmaniye'de D-400'de Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı
5
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yaşamını yitirdi
6
CHP'de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu belirlendi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama