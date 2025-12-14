İnebolu'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı
Kaza ve müdahale
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir otomobil, yaklaşık 25 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Olay, İnebolu-Abana karayolu Evrenye eski çöplük mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücü Erhan Kemal Ö. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı ve deniz kenarında durdu.
Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunması üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ip yardımıyla inerek araca ulaştı. Vatandaşların da desteğiyle ekipler, yaralı sürücüyü uzun süren çalışmalar sonucunda yola çıkardı ve ambulansa ulaştırdı.
Yaralı, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
