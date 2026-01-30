İnegöl’de Akıllı Şehir ile Güvenlik Güçleniyor

İnegöl Belediyesi'nin Akıllı Şehir kameraları sayesinde Yeni Mahalle Gökhan Çakır Parkı'ndaki dolandırıcılık kısa sürede çözüldü; çalınan yaklaşık 400 gram altın iade edildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 16:09
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 16:11
İnegöl Belediyesinin Akıllı Şehir uygulaması kapsamında hayata geçirilen güvenlik altyapısı, vatandaşlara huzur ve güven sağlıyor. Kent genelinde yaygınlaştırılan kamera sistemi ve İzleme ve Değerlendirme Merkezi, şehrin kritik noktalarını 7/24 takip ediyor.

Olay kısa sürede aydınlatıldı

Yeni Mahalle Gökhan Çakır Parkı'nda meydana gelen dolandırıcılık olayı, emniyet birimleri ile belediye kameralarının ortak çalışması sayesinde çözüldü. Bir vatandaş, arayan kişilerin "Adınız FETÖ terör örgütüne karıştı" diyerek yaptığı yalan beyan sonucu yaklaşık 400 gram altın vererek dolandırıldı. Olay sonrası incelenen kamera kayıtları ile şüpheliler tespit edilip yakalandı ve dolandırılan altınlar vatandaşa teslim edildi.

Akıllı şehir altyapısı güçlendiriliyor

Belediye, parklar, sosyal alanlar ve merkezi noktalar başta olmak üzere Akıllı Şehir yatırımlarını artırıyor. Kurulan güvenlik kameraları şehir tertip ve düzenine katkı sağlarken, suçların önlenmesi ve yaşanan olayların hızlı şekilde aydınlatılmasında etkin rol oynuyor.

Başkan Alper Taban’ın değerlendirmesi

Alper Taban, uygulamaların ilk görev döneminden itibaren kademeli olarak geliştirildiğini belirterek, "Amacımız bu şekilde şehrimizin tüm noktalarını donatmak ve tüm şehri tek merkezden takip etmek. Bunu yapmamızdaki amaç şehircilik uygulamalarıyla beraber bu gibi asayiş olaylarında da aslında her noktaya tanık olmak. Bizler tüm parklarımızı, şehrimizin tüm sosyal alanlarını, merkezi noktalarını, pazar yerlerini bu şekilde kontrollü ortama dönüştürmeye devam edeceğiz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

