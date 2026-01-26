Medilines Hospital 6. Yaşını Celal Çoban Yönetiminde Kutluyor

Elazığ’da 2020 yılından bu yana hizmet veren Medilines Hospital’da yönetim değişikliği gerçekleşti. Ocak 2026 itibarıyla hastanenin tüm hukuki ve yönetimsel devir süreçleri tamamlanarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi iş insanı Celal Çoban tarafından devralındı.

Hastane, 6. kuruluş yılını yeni yönetimle kutluyor. Kuruluşundan bu yana geçen sürede Türkiye’nin 81 ilinden ve 33 farklı ülkeden gelen toplamda 1 milyonu aşkın hastaya sağlık hizmeti sundu. Kurum, güncel olarak 230 kişilik personel kadrosuyla hizmet veriyor.

Yeni yönetim ve hedefler

Yeni yönetim, sağlık teknolojilerine yatırım, dijital altyapının güçlendirilmesi ve bilimsel odaklı hekim kadrosunun desteklenmesini öncelik olarak açıkladı. Celal Çoban'ın açıklaması şu şekilde:

"Elazığ’da 2020 yılından bu yana faaliyet gösteren bölgemizin saygın ve öncü sağlık kuruluşlarından Medilines Hospital, bugün 6. kuruluş yılını kutlamanın haklı gururunu yaşamaktadır. İlk günkü aşk ve heyecanla insan sağlığını merkeze alan anlayışımızdan ödün vermeden sizlere hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar 1 milyonu aşkın vatandaşımıza şifa sunduk. Türkiye’nin 81 ilinden ve 33 farklı ülkeden hastamıza sağlık hizmeti vererek, Elazığ’ı sağlık alanında önemli bir merkez haline getirdik. 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla hastanemizde yönetimsel ve hukuki devir süreci tamamen tamamlanmış, bu kapsamda yeni yönetim olarak görevi resmen devralmış bulunmaktayız. Bu tarihten önce hastanemizin yönetiminde fiilen yer almadığımı özellikle belirtmek isterim. 2026 Ocak ayından itibaren, tam yetki ve sorumlulukla bu görevi üstlenmiş bulunuyorum. Yeni dönemde ’Sağlıkta Doğru Çizginiz’ sloganımızla yolumuza devam ederken, bu süreci yalnızca bir yönetim değişikliği değil, aynı zamanda bir vizyon yenilenmesi olarak görüyoruz. 2026 vizyonumuz, bilimsel tıp, güçlü hekim kadrosu ve insan odaklı hizmet anlayışını merkeze alan, bölgesel gücünü ulusal ve uluslararası alana taşıyan bir sağlık kurumu olmaktır. Bu doğrultuda, hasta güvenliği ve memnuniyetini en üst seviyeye çıkaran, doktorlarımızın mesleki bağımsızlığını ve bilimsel üretimini destekleyen, sağlık teknolojilerine ve dijital altyapıya yatırım yapan, sürekli eğitimle insan kaynağını güçlendiren, Elazığ’a, bölgemize ve ülkemize değer katan örnek bir sağlık kurumu olmayı hedefliyoruz. Medilines Hospital’ı sadece tedavi eden değil, güven veren, tercih edilen ve referans gösterilen bir marka haline getirmek temel vizyonumuzdur. Bugün 230 kişilik kadromuzla, hem sağlık hizmeti sunuyor hem de Elazığ ekonomisine önemli bir istihdam katkısı sağlıyoruz. Mevcut kazanımları koruyarak, üzerine daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapı inşa etmeyi hedefliyoruz."

Çoban'ın mesleki geçmişi

Yeni yönetim başkanının kariyeri ve bakışı hakkındaki bilgiler şu şekilde aktarıldı:

"Elazığ Karakoçan doğumluyum. Yaklaşık 30 yıldır Almanya’da lojistik sektöründe faaliyet göstermekteyim ve bu çalışmalarım halen devam etmektedir. Bunun yanı sıra Türkiye’de mermer sektöründe faaliyet gösteren bir şirketimiz, 41 şubeden oluşan bir restoran zincirimiz ve gayrimenkul alanında yürüttüğümüz yatırımlarımız bulunmaktadır. Farklı sektörlerde edindiğim ulusal ve uluslararası yönetim tecrübesini, güçlü bir ekip anlayışıyla Elazığ Medilines Hospital’ın geleceğine taşımayı temel sorumluluğum olarak görüyorum. Evli ve üç çocuk babası biri olarak sağlık hizmetlerini yalnızca bir iş alanı değil, toplumsal bir sorumluluk olarak ele alıyorum"

ELAZIĞ’DA 2020 YILINDAN BU YANA HİZMET VEREN ÖZEL MEDİLİNES HASTANESİ’NDE YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI. 2026 YILI OCAK AYI İTİBARIYLA HASTANENİN TÜM HUKUKİ VE YÖNETİMSEL DEVİR SÜREÇLERİ TAMAMLANARAK, YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ İŞ İNSANI CELAL ÇOBAN RESMEN DEVRALDI