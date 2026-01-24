Aydın'da Tarım Masaya Yatırıldı: Çiftçi Buluşmaları 17 İlçe, 17 Mahallede

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çiftçi Buluşmaları ile 17 ilçe ve 17 mahallede üreticilerle buluşarak sahada teknik destek ve çözümler sundu.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:50
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:50
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çiftçi Buluşmaları kapsamında, il genelindeki 17 ilçede ve 17 mahallede üreticilerle bir araya gelindi. Programın odağında tarımsal üretimi güçlendirmek ve sahaya dönük çözümler üretmek yer aldı.

Toplantıların kapsamı

Gerçekleştirilen toplantılarda, Aydın'da yaygın olarak yetiştirilen incir, zeytin, kestane ve pamuk başta olmak üzere tüm tarımsal ürünlere ilişkin uzman ekipler tarafından teknik bilgilendirmeler yapıldı. Üreticilere bölgesel üretim teknikleri ve verim artırıcı uygulamalar aktarıldı.

Saha temelli çözüm ve uzman yanıtları

Buluşmalarda ayrıca hayvan hastalıkları, korunma yöntemleri ve sağlıklı hayvancılık uygulamaları ele alındı. Bilgi paylaşımının ön planda tutulduğu oturumlarda, üreticilerin sahada karşılaştıkları sorunlar dinlendi ve yöneltilen sorular uzmanlar tarafından tek tek yanıtlandı.

Hedefler ve yetkililerin mesajı

Toplantıların, tarımsal verimliliğe ve sürdürülebilir üretime katkı sağlaması hedefleniyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticiyle omuz omuza çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, tarımda birlikte güçlenmenin en önemli unsurunun doğru bilgi ve sahaya dayalı iletişim olduğunu vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

