İngiltere Başbakanı Starmer'dan ABD Seçim Müdahale İddialarına Cevap

İngiltere Başbakanı Starmer, Seçim İddialarına Yanıt Verdi

İngiltere’nin Başbakanı Keir Starmer, partisinin 5 Kasım'da gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Starmer, жасаğı açıklamalarda, "İşçi Partisi gönüllüleri, ABD'deki neredeyse her seçimde yer alıyor. Bunu boş zamanlarında yapıyorlar," ifadelerini kullandı.

Starmer'dan Medya Açıklaması

Starmer, Samoa'da gerçekleşecek olan İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. İddiaların, eski ABD Başkanı Donald Trump ile olan ilişkilerine zarar vermeyeceğini savundu.

İşçi Partisi’nin Gönüllü Çalışmaları

Starmer, İşçi Partisi’nin geçmiş seçimlerdeki benzer çalışmalara dikkat çekti. Ayrıca, İşçi Partisi sözcüsü, gönüllülerin kendi masraflarını karşıladığını ve bu tür faaliyetlerin diğer partiler tarafından da yapıldığını belirtti.

Trump Cephesinden Tepki

John Healey, BBC Sheffield Radyosuna yaptığı açıklamada, Trump ekibinin durumu yanlış anladığını ifade ederek, "Organize bir çalışma yok. Tüm bunlar gönüllü faaliyetlerdir," dedi.

Elon Musk’tan Yorum

Söz konusu iddialar, İşçi Partisi yöneticisi Sofia Patel’in sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım ile alevlendi. Patel, ABD'ye gidecek yaklaşık 100 İşçi Partisi çalışanından bahsederek, ilgilenenler için bir e-posta adresi paylaştı.

Elon Musk, Patel’in paylaşımını alıntılayarak, "Bu, yasa dışı," ifadesini kullandı. Aynı zamanda, bu hareketin yabancı müdahale olduğunu belirten bir kullanıcının yorumuna karşılık verdi.