İngiltere Başbakanı Starmer'dan Ukrayna'ya Asker Gönderme Teklifi

İngiltere, Ukrayna İçin Barış Gücü Göndermeyi Düşünüyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'daki barış anlaşmalarını desteklemek amacıyla İngiliz askerlerini bu ülkeye göndermeye "hazır ve istekli" olduklarını duyurdu. Starmer, Fransa'da yapılacak olan Ukrayna konulu acil toplantı öncesinde İngiliz Telegraph gazetesine yazdığı makalede, bu durumu açıkça belirtti.

İngiltere'nin Rolü ve Yardım Taahhüdü

Başbakan Starmer, ülkesinin Ukrayna barış sürecinde Avrupa ile ABD arasında "benzersiz köprü" rolü oynayabileceğini ifade ederek, "İngiltere, Ukrayna için güvenlik garantileri sağlama konusunda öncü rol oynamaya hazır. Bu, Ukrayna ordusuna verilen desteğin artırılmasını içeriyor" dedi. Starmer, İngiltere'nin, 2030'a kadar her yıl 3 milyar sterlinlik askeri yardım taahhüt ettiğini belirterek, kendi askerlerini sahaya sürmeye de hazır olduklarının altını çizdi. "Bunu hafife almıyorum. İngiliz askerlerini tehlikeye atma sorumluluğunu derinden hissediyorum" şeklinde konuştu.

Avrupa'nın Güvenliği ve Müzakere Süreci

Starmer, Ukrayna'nın güvenliğinin Avrupa'nın ve İngiltere'nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayarak, "Savaş sona erdiğinde, bu yalnızca Putin'in tekrar saldırması için geçici duraklama olmamalı" dedi. Önümüzdeki kritik günlerin Avrupa'nın gelecekteki güvenliğini belirleyeceğini kaydeden Starmer, Paris'teki toplantıda da "barışın ancak güçle sağlanabileceğini, zayıflığın ise savaşa yol açabileceğini" ifade edeceğini aktardı.

Ukrayna'nın Müzakerelerde Olması Gerekiyor

Starmer, Kiev'in müzakerelerden dışlanmasının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, bu durumu, ABD'nin Afgan hükümeti'ni devre dışı bırakarak Taliban ile yaptığı görüşmelere benzetti. "Barış, her bedel karşılığında sağlanamaz. Ukrayna müzakerelerde masada olmalı. Aksi takdirde Putin'in Ukrayna'yı gerçek bir devlet olarak görmediği yönündeki pozisyonunu kabul etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Trump'tan Açıklama: Görüşmeler Çok Yakında Olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin "çok yakında" olabileceğini belirterek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durdurmak istediklerini dile getirdi. Trump, 12 Şubat'ta hem Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi ve ayrıca, Amerikan ve Rus heyetlerinin Suudi Arabistan'da görüşeceğini duyurdu. Konuyla ilgili olarak CNN'e bilgi veren ismi gizli kalan iki Amerikalı yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rus yetkililerle görüşmek üzere hazırlandığını aktardı.