İngiltere'de 3 Bulgar Vatandaşı, Rusya İçin Casusluktan Suçlu Bulundu

İngiltere'de Casusluk Skandalı: 3 Bulgar Vatandaşı Suçlu Bulundu

İngiltere'de yaşayan 3 Bulgar vatandaşı, Rusya adına casusluk yapmaktan mahkeme kararıyla suçlu bulundu. Londra'nın Old Bailey mahkemesinde gerçekleşen duruşmada jüri, 32 saat süren müzakerelerin ardından kararını verdi.

Duruşma sonucunda; 33 yaşındaki laboratuvar teknisyeni Katrin Ivanova, 30 yaşındaki güzellik uzmanı Vanya Gaberova ve 39 yaşındaki ressam ve dekoratör Tihomir Ivanchev Rusya için casusluk yapmak suçlamasıyla oybirliğiyle mahkum oldular. Bu kişilerin Avrupa'nın çeşitli yerlerinde gazetecileri, eski bir siyasetçiyi ve Almanya'daki bir ABD askeri üssünü gözetleyen gruplar içinde yer aldıkları bildirildi.

Savcı Alison Morgan, duruşmada yaptığı konuşmada, "Sanıklar bu bilgileri toplayarak ve Rus devletine ileterek, hiç kuşkunuz olmasın, pek çok hayatı riske atmışlar" ifadesini kullandı.

Sanıklar, mahkeme tarafından 7-12 Mayıs tarihleri arasında açıklanacak ceza süresince gözaltında tutulacaklar.

Polis Soruşturmasında Ele Geçirilen Cihazlar

Bu olay, İngiltere'deki "en büyük dış istihbarat operasyonlarından biri" olarak tanımlandı. Mart 2024’te, Londra Metropolitan Polisi'nin terörle mücadele dedektifleri tarafından yapılan operasyonda, bu 3 Bulgar vatandaşına yönelik olarak Resmi Sırlar Kanunu'na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle tutuklama gerçekleştirildi.

Polis soruşturması sırasında, 221 cep telefonu, 495 sim kart, 11 dron ve telefonlardan veri çıkarılması ile wi-fi aktivitelerini dinlemeye yarayan cihazlar ele geçirildi. Öte yandan, diğer Bulgar vatandaşları 47 yaşındaki Orlin Roussev ve 43 yaşındaki Biser Dzhambazov daha önce casusluk suçlamasını kabul etmiş, 34 yaşındaki Ivan Stoyanov ise duruşmadan önce casusluk yaptığını kabul etmişti.