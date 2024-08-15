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İngiltere'de Aşırı Sağcı Şiddet ve Siyaset

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, aşırı sağcı şiddetin artmasına siyasilerin dilinin etki ettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:17
İngiltere'de Aşırı Sağcı Şiddet ve Siyaset

İngiltere'de Aşırı Sağcı Şiddet Sorunu

Londra'nın Belediye Başkanı Sadık Khan, ülkede siyasilerin dilinin aşırı sağcı şiddet olaylarını artırdığını bildirdi. Khan, "(Müslümanlar) Britanya vatandaşı, yasaları çiğnemediler, yanlış bir şey yapmadılar, ama yine de korkuyorlar. Bu, kabul edilemez." diyerek değerlendirmelerde bulundu.

Aşırı Sağın Tehdidi

AA muhabirine konuşan Khan, Southport'ta gerçekleşen ve üç çocuğun hayatını kaybettiği bıçaklı saldırı sonrası Müslümanların hedef alındığını vurguladı. "Camilere saldırılar gerçekleştirildi, Müslümanlara yönelik nefret dolu tavırlar arttı," diyerek durumu aktardı.

Siyasetçilerin Sorumsuz Dili

Khan, nefret suçlarının sosyal medya aracılığıyla yayılmasının tehlikelerine dikkat çekti. "Dezenformasyon sosyal medyada büyüyor, bu da zamanla daha fazla nefretin yayılmasına yol açıyor," dedi. Aynı zamanda, siyasi söylemlerin de bu duruma katkıda bulunduğunu belirtti.

Camilerin Korunması ve Güvenlik Önlemleri

Khan, camilerin güvenliğinin artırılması gerektiğini ifade etti. "Birçok insan korktuğu için camiye namaz kılmaya gitmiyor. Camilerin desteklenmesi zorunludur," dedi. İçişleri Bakanlığı'nın camilere özel güvenlik sağladığını da belirten Khan, bu durumların insanları korkutmaya devam ettiğini vurguladı.

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, kentte aşırı sağa karşı alınan önlemleri, nefret ve şiddete...

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, kentte aşırı sağa karşı alınan önlemleri, nefret ve şiddete karşı sosyal medyada atılabilecek adımlar ile siyasetçilerin kullandığı dilin aşırı sağcı eylemlere etkisini AA muhabirine değerlendirdi.

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