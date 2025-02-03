İngiltere'de Eski Asker Daniel Khalife, İran'da Casusluktan 14 Yıl Hapis Cezası Aldı

İngiltere'de Eski Asker Casusluktan Hapis Cezasına Çarptırıldı

İngiltere'de İran adına casusluk yapmak ve terörle bağlantılı kişilere destek vermek suçlamalarıyla tutuklu yargılanan eski asker Daniel Khalife, 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Woolwich Mahkemesinde Cezası Açıklandı

Woolwich Kraliyet Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada, 23 yaşındaki eski asker Khalife, bu ileri sürülen suçlar kapsamında Resmi Sırlar Yasası ve Terörizm Yasası çerçevesinde suçlu bulundu.

Khalife, 2023 yılında hapishaneden kaçtıktan 3 gün sonra yakalanarak duruşmaya çıkarıldı. Mahkeme, eski askerin özellikle terörle bağlantılı kişilere destek ve İran adına casusluk yapmak gibi ciddi suçlamalarla yargılandığını belirtti.

Yargıç Khalife'nin Geçmişine Dikkat Çekti

Yargıç Bobbie Cheema-Grubb, Khalife'nin orduya katıldığında büyük bir asker olma potansiyeli taşıdığını ama defalarca yeminini ihlal ettiğini ifade etti. Eski asker, mahkeme sırasında verilen ceza ile ilgili herhangi bir tepki vermedi.

Hapishaneden Kaçışı ve Yakalanması

Khalife, 6 Eylül 2023 tarihinde Londra'daki HMP Wandsworth Hapishanesi'nden kaçtı. Ülkenin en büyük cezaevlerinden biri olarak bilinen HMP Wandsworth, geçmişte ünlü isimlerin de kaldığı bir hapishane olarak dikkat çekiyor. Khalife, kaçtığı yerden sadece 3 gün sonra Chiswick'te polis tarafından yakalandı.

Askerlikten İhraç Edilen Khalife'nin Suçlamaları

Khalife, ilk kez 27 Ocak 2023 tarihinde hakim karşısına çıkarıldı ve o tarihten bu yana tutuklu yargılanıyordu. Hakkındaki suçlamalar nedeniyle askerlikten ihraç edilen Khalife, şimdilik cezasını çekmeye devam edecek.