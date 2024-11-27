İngiltere'de EuroMillions'da 177 Milyon Sterlin Kazanıldı

İngiltere'de EuroMillions Piyangosunda Büyük Kazanım

İngiltere, 9 Avrupa ülkesinde düzenlenen EuroMillions piyango çekilişiyle bir kez daha gündemde. Bir bilet sahibi, 177 milyon sterlinlik büyük ikramiyeyi kazanarak ülkenin milli piyango tarihindeki en büyük üçüncü kazananı unvanını elde etti.

Şanslı Çekiliş Numaraları

EuroMillions yetkilileri, kazanan numaraların 7, 11, 25, 31 ve 40 ile birlikte şans yıldızları 9 ve 12 olduğunu açıkladı. Bu kazanç, İngiltere'de devasa bir mutluluk kaynağı oldu.

Kazanan Ünlüleri Geride Bıraktı

Bu büyük ikramiye, Sunday Times'ın Zenginler Listesi'ne göre 175 milyon sterlin servete sahip ünlü isimler Harry Styles ve ağır sıklet boksör Anthony Joshua gibi isimleri geride bıraktı.

Allwyn’den Açıklama

Piyango operatörü Allwyn'ün Başdanışmanı Andy Carter, "İngiltere'den bir bilet sahibinin tam 177 milyon sterlinlik EuroMillions büyük ikramiyesini kazanması, gerçekten inanılmaz. Bu kazanç, onları Milli Piyango Zenginler Listesi'nde üçüncü sıraya taşıdı." şeklinde konuştu. Carter, kazanana Noel öncesinde ikramiyeyi ödemek için sabırsızlandıklarını da ekledi.

Önceki Kazananlar

EuroMillions, Avrupa genelinde popülerliğini artıran bir piyango oyunu olarak biliniyor. Geçtiğimiz Temmuz 2022'de, İngiltere'den ismi açıklanmayan bir bilet sahibi, 195 milyon sterlinlik rekor EuroMillions ikramiyesini kazanarak milli piyango tarihinin en büyük kazananı olmuştu. Ayrıca, Gloucester'dan Joe ve Jess Thwaite çifti de 10 Mayıs 2022'deki çekilişte 184,2 milyon sterlin kazanarak ülkenin tarihindeki en büyük ikinci ikramiyeyi kazanmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.