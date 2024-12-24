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İngiltere'de Gölge Bakanın Aşırı Sağcı Gruba Hayranlığı Tartışmalara Neden Oldu

Müslüman Konseyi, Robert Jenrick'in aşrı sağcı bir gruba duyduğu hayranlık nedeniyle görevden alınmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 19:59
İngiltere'de Gölge Bakanın Aşırı Sağcı Gruba Hayranlığı Tartışmalara Neden Oldu

İngiltere'de Gölge Bakan Robert Jenrick Hakkında Görevden Alma Çağrısı

İngiltere Müslüman Konseyi (MCB), İslam karşıtı söylemleri ile bilinen eski Bakan Robert Jenrick'in aşırı sağcı bir gruba duyduğu hayranlığı açıklamasının ardından, Jenrick'in gölge bakanlıktan uzaklaştırılması için çağrıda bulundu.

Aşırı Sağcı Hesaba Hayranlık Duyduğunu İtiraf Etti

MCB'nin açıklaması, ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch'a hitaben yapıldı. Açıklamada, Jenrick'in X platformundaki “Inevitable West” isimli aşırı sağcı hesaba yazdığı, "Paylaşımlarınızın hayranıyım" mesajı hatırlatıldı. Aşırı sağcı ve Müslüman karşıtı içerikler paylaşan bir hesaba duyduğu hayranlığın, parti içindeki konumu üzerinde olumsuz etkiler yaratması gerektiği ifade edildi.

MCB Genel Sekreteri'nden Sert Eleştiriler

MCB Genel Sekreteri Zara Muhammed, Jenrick'in “Inevitable West” hesabındaki nefret dolu paylaşımları görmemesinin mümkün olmadığını belirterek, bu tür aşırı sağcı görüşlere hayranlık duymasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Muhammed, Badenoch'un gölge kabinede İslamofobi ve aşırıcılığa karşı bir duruş sergilemesi gerektiğinin altını çizdi.

Jenrick'in Geçmişteki Açıklamaları Tartışma Yarattı

Eski Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Jenrick, 2022-2023 yılları arasında görevi sırasında, Filistin'e destek gösterilerine karşı sert tepkiler vermiş ve “Allahu Ekber” sloganı atanların gözaltına alınması gerektiğini savunmuştu. Ayrıca, geçmişte Hazreti Muhammed'e hakaret içeren görüntüleri gösteren bir öğretmene ilişkin düzenlenen protestoları eleştirmişti.

Gölge Kabine Nedir?

İngiltere'de ana muhalefet partisinin oluşturduğu ve hükümetteki bakanları denetleyen gölge kabine, alternatif politikalar geliştiren milletvekillerinden oluşmaktadır. Gölge kabine üyeleri, partileri iktidara geldiğinde hangi politikaları izleyeceklerini kamuoyuna duyururlar.

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