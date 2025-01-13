İngiltere'de Hastane Koridorlarında Uzun Bekleme Sorunu Artıyor

İngiltere Hastanelerinde Sedyede Bekleyen Hasta Sayısı Yükseliyor

İngiltere'de hastaneye yatışı için uzun saatler sedyede bekleyen hastaların sayısı artış gösteriyor. 2024 yılı itibarıyla Liberal Demokratlar partisinin analizine göre, hastanelere kabul edilen hastaların yatak yetersizliği nedeniyle 12 saatten fazla sedyede bekleyen hasta sayısı 518 bine ulaştı.

Geçen Yılda Kaydedilen Veriler

Yapılan açıklamada, geçen yıl hastane yatışı için acil servislerde 12 saatten fazla süreyle sedyede bekleyen hasta sayısının 518 bin olarak belirlendiği ve bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 25 artış gösterdiği belirtildi. 2019 yılında ise bu rakam yalnızca 8 bin 272 idi.

Hükümetin Acil Eylem Çağrısı

Liberal Demokratlar, bu sorunun sona ermesi için hükümeti acilen harekete geçmeye çağırdı. Partinin Sağlık Politikaları Sözcüsü Helen Morgan ortaya çıkan verileri "skandal" olarak nitelendirdi. Morgan, "Koridor bakımının normalleşmesi ve binlerce hastanın saatlerce sedyelerde bekletilmesi kabul edilemez. Bu durum hasta hayatlarını riske atarken, sağlık çalışanlarının iş yükünü de artırıyor," dedi.

Sağlık Bakanına Çağrı

Morgan, Sağlık Bakanı Wes Streeting'i bir acil eylem planı açıklamaya çağırarak, hastane yatak sayısının artırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, hükümetin krizi çözmek için hızlı adımlar atması gerektiğinin altını çizdi.

Ölümler ve Yatak Doluluk Oranı Üzerine Veriler

Kraliyet Acil Tıp Kolejinin açıkladığı verilere göre, 2023 yılında acil servislerde uzun bekleme süreleri nedeniyle yaklaşık 14 bin ölüm meydana geldi. Ayrıca, hastanelerdeki yatak doluluk oranının şu an yüzde 93 seviyesinde olduğu, güvenli seviyenin ise yüzde 85 olduğu bildirildi.